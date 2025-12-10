Eileen Higgins, primera alcaldesa demócrata de Miami en 30 años y nueva esperanza para los cubanos emigrados

La política, que se impuso al republicano Emilio T. González con cerca del 60% de los votos, es también la primera mujer y la primera persona no hispana en ser elegida para el cargo

Miami/“Por primera vez veo claridad, la cosa se va a poner buena”. Muchos de los cubanos que entraron en Estados Unidos durante la Administración de Joe Biden, especialmente aquellos con permiso I-220A, sumidos en un limbo migratorio y la angustia de ser detenidos y deportados en cualquier momento, celebraron este martes la elección de Eileen Higgins como nueva alcaldesa de Miami.

La política miamense, que se impuso en segunda vuelta al republicano cubanoamericano Emilio T. González con cerca del 60% de los votos, cumple varios hitos: es la primera mujer y la primera persona no hispana en ser elegida para el cargo, además de romper el monopolio del poder republicano en el municipio por primera vez en 30 años. “Ya están temblando los caracocos estos”, comentaba un cubano con I-220A este mismo miércoles, refiriéndose específicamente a los congresistas republicanos Carlos Giménez y María Elvira Salazar, con enorme influencia en la comunidad cubana de Florida.

Entre los nacionales de la Isla que recibieron ese documento que les concede la libertad bajo palabra al entrar irregularmente a territorio estadounidense, la opinión ha cambiado de bando radicalmente. Abiertamente partidarios de Donald Trump, fueron decepcionándose del presidente a medida que endurecía las medidas migratorias.

"Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad"

Entre los 75.000 migrantes sin antecedentes penales que han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los primeros nueve meses de la presente Administración, hay precisamente cubanos con I-220. Ahora, tienen una nueva esperanza: “Me siento feliz y veo el camino de la green card cerca”, expresaba otro de ellos.

La demócrata, ex comisionada del condado, de 61 años, derrotó a González, de 68, quien había recibido el respaldo de Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y logró el 40,5% de los votos.

“Esta noche, la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad, una marcada por liderazgo ético, responsable y enfocado en resultados reales para nuestra gente”, señaló Higgings en un comunicado tras conocerse los resultados preliminares.

La contienda atrajo atención nacional tras el intento republicano por extender a la ciudad de Miami el dominio electoral que consolidaron en 2024, cuando Trump ganó sorpresivamente el condado de Miami-Dade por más de diez puntos frente a Kamala Harris.

Para los demócratas, la victoria de Higgins representa un impulso simbólico y estratégico. El Comité Nacional Demócrata había concentrado esfuerzos en su campaña, y el senador Rubén Gallego viajó a Miami el fin de semana para respaldarla, en un momento en que el partido busca recuperar terreno en Florida tras años de retrocesos.

La elección, sin embargo, se desarrolló en un contexto local complejo. Aunque el condado de Miami-Dade se movió claramente hacia los republicanos en 2024, algunos reportes indican que en la ciudad de Miami Harris ganó por un margen mínimo, haciendo de esta contienda un termómetro clave para medir la capacidad demócrata de reconectar con un electorado cambiante.

La ciudad de Miami, con cerca de medio millón de habitantes, tiene una población hispana que ronda el 70%. Higgins basó su campaña en enfrentar el aumento del costo de vida, mejorar los servicios municipales y reforzar la transparencia del gobierno local.

En contraste, González, coronel retirado de la Fuerza Aérea y ex director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), centró su mensaje en seguridad pública, crecimiento económico y preparación ante emergencias, apoyado en su experiencia militar y administrativa.

Ambos candidatos también reflejaron visiones opuestas sobre migración. González defendió las estrictas medidas del Gobierno de Trump, que en semanas recientes impuso nuevas restricciones para solicitar la ciudadanía a cubanos y venezolanos. Higgins calificó esas políticas de “inmorales”.

La segunda vuelta se convocó después de que ninguno alcanzara más del 50% en las elecciones del 4 de noviembre, cuando Higgins obtuvo el 36% de los votos y González el 19%.