El Ejército iraní avisa: "Las bases y buques de EE UU están al alcance de nuestros misiles"

Trump dice que mantiene conversaciones con Teherán, pero sigue amenazando con un ataque militar

Teherán/ Washington/El Ejército iraní aseguró que responderá de manera “instantánea” contra cualquier agresión de Estados Unidos, cuyas bases y portaaviones en Oriente Medio se encuentran “dentro del rango de nuestros misiles”, en un conflicto que, advirtió, se extenderá por la región.

“El alcance de la guerra se extenderá sin duda por toda la región. Desde el régimen sionista hasta los países que albergan bases militares estadounidenses, todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones”, dijo anoche el el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, en la televisión estatal.

Estados Unidos ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln junto con su grupo de escolta en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no se sienta a negociar.

Respecto al buque Abraham Lincoln, el portavoz militar iraní aseguró que “estos portaaviones son vulnerables a las capacidades de misiles y misiles hipersónicos de la República Islámica de Irán".

Akraminia afirmó que “no es posible hacer predicciones precisas” acerca de las intenciones de Trump: "Estamos tratando con un individuo narcisista y delirante que cambia constantemente de posición”, dijo.

“Si los estadounidenses cometen un error de cálculo, sin duda no se desarrollará como Trump imagina: llevar a cabo una operación rápida y luego, dos horas después, tuitear que la operación ha terminado», aseguró.

Akraminia sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran más preparadas que durante la guerra de los 12 días de junio, iniciada por Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán sufrió duros daños en ese conflicto con bombardeos diarios israelíes contra objetivos militares, civiles y nucleares, además de la muerte de una treintena de altos cargos militares.

Pero Akraminia mantuvo que no lograron su objetivo de “el derrocar al sistema político e incluso desintegrar Irán”.

Trump dijo este jueves que ha mantenido y seguirá manteniendo conversaciones con Irán, sin dejar las amenazas. "Las he tenido y planeo seguir teniéndolas", dijo al ser preguntado por la prensa sobre el estado de los contactos con Teherán.

El mandatario aseguró que está buscando un acuerdo con el Gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes", dijo en relación a la represión de las protestas de las últimas semanas.

Trump no especificó con quién ha tenido esas conversaciones pero recordó que ordenó a una flota de la Armada estadounidense dirigirse hacia Irán.

"Tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando en este momento, y sería fantástico si no tuviéramos que usarlos", dijo.

El mandatario insiste en lo que ya afirmó el miércoles, cuando dijo que la flota enviada “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, y comparó la situación con Venezuela.

El estadounidense ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE UU, sitúan en 6.373 fallecidos, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.