Irán advierte de que buques de guerra de EEUU en la región son “objetivos" a su alcance

Teherán/Miami/Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron este lunes DE que la presencia de un portaaviones y otros buques estadounidenses en Oriente Medio incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según recoge la televisión estatal de Irán.

La fuente, cuyo nombre no se hizo público, aseguró que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

“La República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”, advirtió el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

Según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar una "flota enorme" ante la represión contra las protestas en Irán, el portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, ha llegado ya a Oriente Medio.

El Centcom anunció en sus redes sociales que "el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de combate está ahora desplegado en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad", aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó la cantidad de elementos desplegados.

"Los efectivos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan un mantenimiento rutinario mientras el portaaviones navega por el Océano Índico", indicó el Centcom, con base en Florida.

Este tipo de portaaviones de la clase Nimitz es "el buque de guerra más grande del mundo", según la Marina de Estados Unidos.

El despliegue se produce tras anunciar Trump la semana pasada que una "flota enorme" de EEUU se dirigía a aguas cercanas a Irán, a cuyo gobierno advirtió sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron ese país.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerarán objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117 mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE UU informan de 5.495 fallecidos.