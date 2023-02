Tras un revés electoral, Lasso llama a construir un proyecto común en Ecuador

(EFE). - El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, encajó un revés en los resultados de un referendo que promovió en paralelo a las elecciones locales para realizar ocho enmiendas constitucionales. El mandatario llamó este lunes a la clase política de su país a construir un proyecto común para solucionar los problemas de la nación.

En un mensaje de radio y televisión, que rompió una jornada de silencio oficialista sobre los resultados electorales, Lasso dijo haber comprendido la voz del pueblo en el referendo, en el que el "No" se ha impuesto, a la par de un avance del progresismo en las votaciones de gobiernos municipales, parroquiales y provinciales.



"Cuando el pueblo habla es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo", dijo Lasso al insistir en que el referéndum al que convocó sobre seguridad, democracia y medioambiente, entre otros temas, sólo buscaba escuchar a la población.

Las cuestiones más relevantes de la consulta se centraban en permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por crimen organizado, reducir el número de asambleístas, imponer un número mínimo de afiliados a movimientos políticos y quitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el poder de designar autoridades estatales como el fiscal general y el contralor.

En su discurso, Lasso afirmó que el objetivo del referéndum siempre fue escuchar al pueblo "sea cual sea su pronunciamiento", pues en los votos "anidan las respuestas y soluciones" a los principales problemas del país.



Aunque no se refirió expresamente a los resultados, Lasso interpretó que la población busca más seguridad, mejor educación, mejor salud, más trabajo, mejores empleos y salarios, pues la mayoría no podría tener otro anhelo que "cambiar el Ecuador para bien".



Lo que ocurrió en las votaciones "fue un llamado del pueblo al Gobierno y no vamos a aludir esa responsabilidad", añadió tras asegurar que, a su criterio, los electores han pedido a todos los grupos políticos, perdedores o ganadores, "que dejemos de abonar rencillas entre nosotros" y "nos pongamos de una vez por todas a solucionar" los problemas nacionales.



Por ello, dijo que su Gobierno "convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo" para intentar solucionar los problemas del país.



Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el "No" a las ocho preguntas propuestas por el Gobierno ha tomado la noche del lunes una ventaja suficiente sobre el "Sí", escrutadas entre el 65,3% y el 95,5% de las actas de votación del domingo.

Mientras, eesde algún lugar de Ciudad de México, el izquierdista ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) acabó cantando victoria guitarra en mano, tras confirmarse que la nueva marca de su movimiento político, Revolución Ciudadana, era la gran triunfadora de las elecciones locales.

Eran las dos caras de una jornada electoral que plasmó el resurgimiento del correísmo al ganar las prefecturas y las alcaldías de las provincias y ciudades más pobladas de Ecuador, cuyos electores dieron mayoritariamente la espalda a las propuestas sobre seguridad, democracia y medio ambiente del Gobierno.

En unas elecciones que son vistas como un barómetro para las siguientes presidenciales, programadas para 2025, la Revolución Ciudadana, cuyas siglas RC5 coinciden con las de su líder, Rafael Correa, ha pasado de tener dos prefecturas en 2019 a conquistar seis en 2023, y una séptima aún en disputa.

Con casi el 100% del escrutinio, el correísmo no sólo ha conservado sus bastiones de las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, y la costera Manabí, sino que también ha dado el campanazo en la costera Guayas, feudo tradicional del conservador Partido Social Cristiano (PSC), uno de los grandes derrotados de estos comicios.

El partido de Correa también se ha hecho con la prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas y tiene muy cerca de asegurar matemáticamente Imbabura y Sucumbíos, mientras que lucha voto a voto por hacerse también con la andina Azuay (sur), cuya capital es Cuenca.

De lograr también la prefectura de Azuay, la Revolución Ciudadana del exmandatario gobernará para el periodo 2023-2027 cerca de una tercera parte de las 24 provincias de Ecuador.

Asimismo, el correísmo ha ganado las alcaldías de algunas de las ciudades más importantes del país, incluidas la capital de Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.

"Logramos lo imposible: volvimos a ser la Revolución Ciudadana", publicó en redes sociales un exultante Correa, que desde México siguió el desarrollo de los comicios y del referéndum, ante la imposibilidad de llegar a Ecuador, donde tiene una condena en firme de ocho años de cárcel por corrupción.

El ex presidente, que siempre ha asegurado ser inocente y ha denunciado una persecución para alejarlo de la vida política del país, y que desde 2017 reside en Bélgica, donde alega tener condición de refugiado, tocó la guitarra y cantó para festejar: "Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre".

Las nuevas autoridades provinciales y municipales asumirán sus cargos el próximo 24 de mayo, cuando se abrirá un nuevo escenario político para Ecuador, con el correísmo fortalecido con miras a las elecciones presidenciales de 2025.

