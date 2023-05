Si es elegido alcalde, el cubano Alex Otaola quiere hacer de Miami "una zona libre de comunistas"

(EFE).- El actor, humorista y youtuber cubano Alex Otaola, al que cada día siguen más de 30.000 personas en su programa por internet, quiere hacer del condado Miami-Dade "una zona libre de comunistas" y "establecer la ley y el orden" si resulta elegido alcalde en las elecciones de 2024.

"Yo entiendo que mi figura es controversial, entiendo que mi proceder no es convencional dentro de la política y de hecho no soy un político, soy un outsider, una persona que viene cansada de esperar para conseguir lo que siento que la gente quiere", dice Otaola en una entrevista con EFE.

Influyente en las redes sociales, activista político y abiertamente gay, Otaola, de 44 años, es el presentador de Hola Ota-Ola!, un programa diario en internet que se define como "informativo y satírico".

El pasado 24 de abril presentó formalmente su campaña para ser alcalde de Miami-Dade, un puesto actualmente en poder de la demócrata Daniella Levine Cava, quien aspira a una reelección y será su "principal contrincante".

La presentación de Otaola en un acto público estuvo a cargo de Roger Stone, un legendario estratega político que trabajó en las campañas de republicanos como Richard Nixon, Ronald Reagan y más recientemente Donald Trump.

"No vengo a representar al partido republicano aunque formo parte de él, se trata de una candidatura abierta, no partidista", señala.

Según dice, se presenta porque se cansó de esperar que "los políticos de turno tomen acción en apoyo a una comunidad, un exilio que cada vez es más burlado, que cada vez es más desprestigiado por parte de la dictadura cubana. He decidido comenzar a actuar y para actuar tengo que estar en el poder".

Otaola cree que el hecho de que en las elecciones intermedias de 2022 toda Florida "se pintó de rojo" (el color republicano), incluido Miami-.Dade, un bastión demócrata, le favorece.

Según sus datos, Hola Ota-Ola!, donde critica al Gobierno cubano a través de videos que le envían desde la Isla, tiene como promedio entre 20.000 y 30.000 personas conectadas todos los días, una audiencia que en la mayoría vive en Miami y a la que sigue la de La Habana, Cuba.

Sin embargo, su programa de campaña, en el que también se incluye "legalizar el uso recreativo de la marihuana", no va dirigido solamente a los cubanos.

Aunque ser alcalde nunca formó parte de su "razón de vida", dice que ha "tomado acción" para luchar contra "una izquierda radical"

"Uno de mis objetivos fue llevar el mensaje del grito del pueblo cubano a otras personas; eso lo he conseguido con el programa, ir abriendo más el diapasón de audiencia", dice. Aunque ser alcalde nunca formó parte de su "razón de vida", dice que ha "tomado acción" para luchar contra "una izquierda radical" y una agenda, "cada vez más evidente de llevar a la sociedad norteamericana a renunciar a sus libertades.

Otaola se manifiesta a favor de las políticas que el gobernador Ron DeSantis ha implementado, pero reconoce que leyes promovidas por él como la que castiga duramente a la inmigración irregular harán "difícil" de cumplir su propósito de ayudar a que los inmigrantes recién llegados pueden "trabajar y ganarse la vida".

"Yo entiendo que va a ser difícil el tema migratorio. Estoy seguro que lo tendré difícil porque además no es un tema popular dentro de la parte más conservadora del statu quo de la política norteamericana, y va a ser difícil el tema de la marihuana, como va a ser difícil el tema de los impuestos (según su web de campaña, uno de los puntos principales es "utilizar incentivos fiscales para fomentar el desarrollo empresarial"); todo va a ser difícil, si fuera fácil ya se habría hecho", comenta.

"Es novedoso todo esto, como también lo es que siendo gay no apoye la agenda woke (progresista), que siendo gay no apoye la sexualización de la infancia, o que siendo gay no apoye esta ola de querer bloquear el desarrollo de los adolescentes. De hecho, en mi campaña, uno de los puntos principales es devolverle a las familias el derecho a decidir qué aprenden sus hijos", zanjó.

