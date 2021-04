El polémico embajador de la UE en La Habana solicita su salida de Cuba

Alberto Navarro, hasta ahora embajador de la Unión Europea en Cuba, ha sido propuesto para ser nombrado nuevo cónsul general de España en Boston, según la web The Diplomat in Spain y la prensa española, que da por segura la marcha de la Isla del polémico diplomático, a petición propia.

Navarro envió el pasado febrero una carta al presidente estadounidense solicitándole que levante el embargo sobre Cuba, una iniciativa que desató una fuerte polémica y provocó que el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, lo llamara a consultas.

Además, el embajador aseguró a Cubanet que no consideraba que Cuba fuera una dictadura. "Claro que no. Como embajador yo no puedo andar dando calificativos y menos del Gobierno en el que estoy acreditado. Yo lo que voy constatando son los pasos que se dan, la Constitución que se aprueba, las medidas para el trabajo por cuenta propia que se aprueban, espero que ahora se impulse también a la pequeña y mediana empresa", afirmó.

En esta polémica, Navarro tuvo el apoyo de varios eurodiputados de izquierda que defendieron al diplomático y aseguraron que en ningún caso se estaba contraviniendo la posición de los Veintisiete.

En cambio, liberales y conservadores pidieron la dimisión de Navarro por la carta que, a su juicio, constituía "un hecho grave en una línea de actuación totalmente desafortunada y errática sobre lo que debe ser la defensa de los intereses y valores de la UE".

La crisis quedó aparentemente cerrada cuando el embajador ofreció "profundas disculpas" a los eurodiputados pero permaneciendo en el cargo y Borrell dio por buenas las palabras admitiendo que se habían producido errores.



"Sí que he tenido ocasión de reunirme (con Navarro) (...). Es evidente que se han producido errores, pero hay que valorarlos en su justo término y cuando la valoración esté terminada, contestaré a los diputados", dijo el canciller europeo.

Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España da una salida alternativa a la incomoda presencia de Navarro en el puesto de La Habana. Él mismo había solicitado a la Junta de la Carrera Diplomática en su país entrar en la convocatoria de este año para un nuevo destino y se prevé que el ministerio resuelva favorablemente, como es costumbre.

