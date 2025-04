La muerte de un general ruso en una atentado en Moscú coincide con la llegada del enviado de Trump

El diario 'Kommersant' sugiere que en el atentado podría haber muerto una segunda persona, aunque otros medios no informan de esa posibilidad.

Moscú/El emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, llegó hoy a Moscú para celebrar consultas con el Kremlin sobre el plan de paz de la Casa Blanca para el conflicto en Ucrania, informaron fuentes aeroportuarias citadas por la agencia Interfax. "Witkoff ya está en Moscú", confirmó otra fuente al medio ruso.

Según Interfax, el avión de Witkoff aterrizó en el aeropuerto Vnúkovo-2, reservado para las visitas oficiales. La agencia oficial rusa Tass informó a su vez de que en esa terminal aérea aterrizó un avión que cumplía un "vuelo especial" procedente de Estados Unidos. De momento, el Kremlin no ha confirmado la llegada. Se espera que Witkoff sea recibido este mismo viernes por el presidente ruso, Vladímir Putin, con el que se ha reunido tres veces en los últimos tres meses.

La situación en torno al conflicto sigue siendo delicada para cualquier negociación. El teniente general ruso Yaroslav Moskalik, alto mando del Estado Mayor, murió este viernes tra a la explosión de un coche bomba en la región de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

"Según datos preliminares, como resultado de la explosión murió el teniente general Yaroslav Moskalik"

"Según datos preliminares, como resultado de la explosión murió el teniente general Yaroslav Moskalik", señaló Svetlana Petrenko, portavoz del CIR, a medios locales. Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia desde 2021, murió al acercarse a un automóvil (Volkswagen Golf), en el que fue detonado de manera remota un artefacto explosivo, según Mash y Shot, dos canales de Telegram.

"El motivo de la explosión fue un artefacto explosivo. En el lugar del siniestro se hallaron fragmentos del artefacto", señaló una fuente policial a la agencia TASS. El diario Kommersant sugiere que en el atentado podría haber muerto una segunda persona, aunque otros medios no informan de esa posibilidad.

Las fuentes citadas por otro canal, Baza, hablan de una bombona de gas como el motivo de la explosión equivalente a 300 gramos de trilita. Otros medios creen que la bombona que se encontraba en el coche amplificó la potencia del explosivo, que causó daños en los coches aparcados en las inmediaciones y las ventanas de los edificios adyacentes.

Según el canal Mash, el último propietario del automóvil, que fue aparcado frente al portal del inmueble donde vivía el general, fue un individuo oriundo de la ciudad ucraniana de Sumi. En diciembre del año pasado el teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, también murió en un atentado con bomba al salir de su domicilio.

En diciembre del año pasado el teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, también murió en un atentado

Según el portal Gazeta.ru, en ambos casos sus autores estudiaron detalladamente la rutina, desde el horario a la ruta, que seguían diariamente las víctimas. Entonces, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó dicho atentado de "fallo grave" de los servicios de seguridad, que responsabilizaron a los agentes de los servicios secretos ucranianos.

"Esto (el asesinato de Kirílov), por supuesto, significa que nuestros agentes del orden y servicios especiales dejan pasar estos ataques. Necesitamos mejorar el trabajo y evitar fallos tan graves", dijo. A su vez, poco después el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia dijo haber frustrado una serie de atentados contra altos jefes militares del país e informó de la detención de cuatro ciudadanos rusos en el marco de la investigación.

"El Servicio Federal de Seguridad de Rusia frustró una serie de atentados contra militares de alto rango del Ministerio de Defensa que participan en la operación militar especial (en Ucrania), así como contra miembros de sus familias", señaló.

No obstante la situación, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que el Kremlin está "listo para llegar a un acuerdo" con EE UU sobre Ucrania, aunque también indicó que algunos elementos aún deben "afinarse". "El presidente de Estados Unidos cree, y creo que con razón, que vamos por buen camino", declaró Lavrov en una entrevista anoche con el programa "Face the Nation with Margaret Brennan" de la cadena CBSNews.

Las declaraciones se produjeron después del ataque que Rusia realizó el jueves sobre Kiev, el más mortífero en los últimos meses y que fue criticado por el propio Trump al haberse producido en medio de las conversaciones para lograr la paz.

"Solo atacamos objetivos militares o instalaciones civiles utilizadas por el ejército"

Al ser preguntado por Margaret Brennan en el programa si valió la pena matar a civiles después de que Ucrania declarara en marzo su disposición a un alto el fuego, Lavrov respondió: "Solo atacamos objetivos militares o instalaciones civiles utilizadas por el ejército", y añadió que "el presidente (ruso Vladimir) Putin lo ha expresado en numerosas ocasiones, y esta vez no es diferente".

El diplomático sugirió que el ataque fue intencionado y argumentó que "si se trataba de un objetivo utilizado por el ejército ucraniano", los comandantes rusos sobre el terreno "tienen derecho a atacarlos". Aun así, subrayó sobre las conversaciones con Ucrania, que hay "varias señales de que vamos por buen camino". Entre ellas, citó a Trump como "probablemente el único líder del mundo que reconoció la necesidad de abordar las causas profundas de esta situación".