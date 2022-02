Un soldado ucraniano habla desde una trinchera en la periferia de Kiev (+Video)

"No hay soldados rusos en Kiev, esa es una información falsa. Están en las carreteras cerca de la capital, luchando contra unidades ucranianas", explica Oleksandr Slyvchuk, un analista político quien, como muchos civiles ucranianos, ha tomado las armas para defender a su país de las tropas rusas.

"Para justificar su ataque los rusos dijeron que iban a proteger a la gente de un régimen nazi aquí en Kiev. Es una mentira total, Putin quiere imponer el control sobre el Gobierno ucraniano, ese es su objetivo primero, para llevar atrás a Ucrania, a su zona de influencia, porque nosotros sí fuimos parte de la Unión Soviética, pero ahora la situación es totalmente diferente en el mundo".

Slyvchuk dice que tienen vínculos culturales e históricos con Rusia, pero ahora han elegido vincularse con Occidente.

"Esos vínculos con Rusia no significan que debemos integrarse a otra versión de la Unión Soviética, hemos decidido que vamos hacia Occidente y Putin no lo quiere permitir", agrega.

Slyvchuk, reconocido analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional, nunca imaginó verse vestido de uniforme militar en una trinchera en medio de su vecindario en Kiev, la capital ucraniana.

Cuenta al diario El Mundo cómo ha cambiado su vida desde que el miércoles por la noche inició la invasión rusa a su país.

"Nuestra vida ha cambiado de forma radical porque aquí cavamos las trincheras. La gente está asilada en el metro, las escuelas, kindergartens, empresas están cerradas y las tiendas y supermercados más o menos funcionan donde no es peligroso".

Hay mucha gente armada en Kiev, policías y militares en las calles "con mucha tensión, pero intentamos tranquilizarnos".

La noche del viernes hubo una ofensiva rusa para tomar Kiev pero los ucranianos lograron pararla. Fue "un poco dramática" esa noche, con los bombardeos que empezaron por la tarde.

"Las tropas rusas intentaron entrar aquí pero fracasaron, fueron rechazadas desde las carreteras cerca de Kiev, ahora mismo hay batallas en la parte norte y oriental", explica.

"El Ejército ucraniano ha hecho bastante, de verdad tiene éxito, las tropas rusas no han sido capaces de ocupar la ciudad porque aquí la gente sí va a resistir". Los civiles han tomado las armas para apoyar a su ejército.

"Durante el primer día hubo mucho miedo, pero ahora de verdad hay mucho ánimo porque estamos en nuestro territorio". Slyvchuk relata que un avión de transporte ruso fue derribado en Kiev con tropas rusas aerotransportadas y dos aviones militares de ataque.

"Ucrania resiste con bastante éxito y las tropas rusas tienen muchas pérdidas y también no entienden lo que está pasando aquí"

"Ucrania resiste con bastante éxito y las tropas rusas tienen muchas pérdidas y también no entienden lo que está pasando aquí. Cuando preguntan a los soldados rusos detenidos cuál es su objetivo ellos dicen que no sabían que el Gobierno iba a enviarles a Ucrania".

Oleksandr Slyvchuk dice que los primeros días se sintieron abandonados por la comunidad internacional, como describió el presidente Volodimir Zelenski, y lo atribuye a la excesiva burocracia internacional. Los rusos viven bajo la propaganda del Estado, con mucha información falsa, dice.

"No se puede creer en Putin porque pide que nosotros declaremos un estatus neutral en Ucrania, eso no es posible aquí, no es aceptable ese chantaje. El diálogo solo es posible si estamos en el mismo nivel y los rusos deben entender que van a pagar por los daños a la infraestructura económica que nos hicieron".

"Como analista político pensaba que Rusia no podía hacer una locura irracional, un escenario tan irracional para la política rusa y para Putin personalmente. De verdad pensé que eso no iba a pasar", confiesa.

Slyvchuk explica que aún funcionan los servicios básicos en Kiev, los hospitales, la electricidad, el gas, el agua. Su familia está asilada en una estación de metro en la ciudad.

NdlR: Esta entrevista se ha publicado originalmente en el diario salvadoreño El Mundo y se reproduce aquí con autorización de su autor.

