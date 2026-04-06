España defiende la ayuda humanitaria a Cuba y pide sumar apoyos internacionales

El PP cuestiona en el Congreso la política del Gobierno y reclama una posición más firme frente al régimen cubano

Madrid/El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha asegurado que su país está ya prestando ayuda humanitaria a Cuba, posicionándose en contra del bloqueo de EE UU y analizando con otros países "intentar hacer algo" conjuntamente: "¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo".

Pero España –ha dicho el ministro en una entrevista en Televisión Española (TVE) ante la grave situación energética de la Isla y el endurecimiento del embargo de EE UU– puede hacer dos cosas y las está haciendo: una es dejar clara su posición y otra sumar a otros países en esta idea, lo que "toma cierto tiempo" como se ha visto –según Albares– en Gaza, Ucrania, Groenlandia o Irán: "España es el que al final lidera esas posiciones".

Tras recordar que España ha sido el primero del mundo en movilizar ayuda humanitaria a Cuba –en dos paquetes por valor de más de 1,3 millones de euros–, se ha comprometido a enviar tantos paquetes de ayuda "como sea necesario".

El Gobierno de Sánchez ha recibido críticas del Partido Popular (PP) en el Congreso de Diputados por su política hacia Cuba

El Gobierno de Sánchez ha recibido críticas del Partido Popular (PP) en el Congreso de Diputados por su política hacia Cuba. En marzo, los “populares” presentaron una proposición en la Comisión de Cooperación Internacional para instar al Ejecutivo a promover en todos los foros internacionales una condena de la “dictadura” cubana y denunciar la represión en la Isla, pero la iniciativa no prosperó.

Desde el PP han venido reclamando una posición más contundente del Gobierno de Sánchez en el ámbito internacional respecto a Cuba, cuestionando la estrategia del Ejecutivo y su papel en la respuesta europea ante la crisis en la Isla, en contraste con la línea defendida por el ministro de Albares.

La situación en Cuba se ha deteriorado los últimos meses por una grave crisis energética, que empeoró con la operación militar estadounidense de EE UU en Venezuela –principal proveedor de petróleo del régimen cubano– y la amenaza de Washington de imponer aranceles adicionales a los países que suministren crudo al país caribeño.

Albares ha vuelto a reclamar que se rompa el bloqueo a Cuba y que sea sólo el pueblo cubano el que pueda decidir su futuro, en alusión a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el país caribeño.