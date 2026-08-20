“Espero que Cuba caiga”, dice el candidato demócrata al puesto de gobernador en Florida

El ex congresista, de 53 años, se mostró además convencido de que puede derrotar en noviembre al candidato republicano Byron Donalds.

David Jolly desea que "Marco Rubio tenga éxito en ver una Cuba libre" y expresó su "rechazo al socialismo"

Miami/El candidato demócrata a gobernador de Florida, David Jolly, expresó este jueves su “rechazo al socialismo” y aseguró que espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tenga éxito en sus esfuerzos por lograr “una Cuba libre”.

“Espero que Cuba caiga”, afirmó Jolly durante su primer acto en Miami después de ganar las primarias demócratas celebradas este martes en Florida. El ex congresista, que militó durante años en el Partido Republicano antes de abandonarlo en 2018 por sus diferencias con Donald Trump, dejó clara además su oposición a los Socialistas Democráticos de América (DSA).

“Rechazo el socialismo. Rechazo a los DSA. Soy capitalista y creo que la mayor cantidad de oportunidades económicas vienen de la libertad”, respondió a preguntas de EFE. “Si Cuba es parte de tu herencia, creo que el régimen cubano debe caer”.

Jolly dijo temer que Trump avance “demasiado rápido” hacia un cambio de régimen en Cuba sin contar con un plan para el día después

Las declaraciones llegan después de que Angie Nixon, integrante de DSA, obtuviera también este martes la candidatura demócrata al Senado por Florida. Jolly reconoció que “todavía no sabe cómo va a funcionar” hacer campaña junto a una candidata vinculada a una organización socialista en un estado donde, particularmente entre los cubanos, la palabra socialismo genera un fuerte rechazo.

El aspirante a gobernador, que ocupó un escaño en la Cámara de Representantes entre 2014 y 2017, mostró, sin embargo, importantes reservas sobre la estrategia de Trump hacia La Habana.

Jolly dijo temer que el mandatario estadounidense avance “demasiado rápido” hacia un cambio de régimen en Cuba sin contar con un plan para el día después y utilizó como ejemplo la actuación de Washington en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Espero que Cuba caiga. No confío en la política exterior de este presidente”, insistió. Según Jolly, Estados Unidos promovió un cambio en Venezuela pero terminó respaldando a Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro y concentrándose después en los beneficios derivados del petróleo. “No estoy seguro de que eso haya cambiado algo”, afirmó.

“Espero, sinceramente, que Marco Rubio tenga éxito en la que podría ser su hora más gloriosa al ver a Cuba y al pueblo cubano ser libre”

En el caso cubano, añadió, ni siquiera existiría una figura equivalente a Rodríguez que pudiera facilitar una transición controlada. Por eso depositó parte de sus expectativas en la capacidad de Rubio para influir sobre Trump.

“Espero, sinceramente, que Marco Rubio tenga éxito en la que podría ser su hora más gloriosa al ver a Cuba y al pueblo cubano ser libre”, declaró. “Me preocupa que este presidente no comprenda plenamente lo que está haciendo en este momento”.

Jolly confía en que Rubio pueda asesorar adecuadamente al mandatario sobre la Isla y consideró que la coyuntura actual podría convertirse en “el momento brillante” del secretario de Estado, uno de los políticos cubanoamericanos que durante años ha defendido una política de máxima presión contra el régimen de La Habana.

Pese a sus diferencias ideológicas con Nixon y los DSA, Jolly elogió algunos aspectos de la campaña de la candidata al Senado, en particular su énfasis en la sanidad, la vivienda y la educación. Ambos participaron este jueves en un encuentro organizado por Miami’s Community News en el restaurante Casa Cuba.

“Si las elecciones fueran esta noche, Florida elegiría a un gobernador demócrata”

El ex congresista, de 53 años, se mostró además convencido de que puede derrotar en noviembre al candidato republicano Byron Donalds, quien cuenta con el respaldo de Trump. Florida no elige a un gobernador demócrata desde finales de la década de 1990, pero Jolly considera que el escenario político del estado ha cambiado.

“Si las elecciones fueran esta noche, Florida elegiría a un gobernador demócrata”, aseguró. “Da la casualidad de que yo soy el candidato, pero lo digo de esa manera porque el cambio ya está aquí”.

Entre sus principales propuestas mencionó medidas relacionadas con la vivienda, la sanidad y la educación, además de una “prohibición inmediata” de los centros de datos de inteligencia artificial.

Jolly también defiende la creación de una vía legal para los inmigrantes y el fin de la obligación de que las policías locales cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dos asuntos especialmente sensibles en un estado donde la política migratoria se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre republicanos y demócratas.