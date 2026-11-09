Espionaje chino, inteligencia artificial, Trump y un romance, el cóctel que sacude la cúpula de Nvidia

El líder mundial en fabricación de chips investiga a su director ejecutivo, mientras Pekín califica las acusaciones de "pura invención y calumnia"

Madrid/Miami/Pekín/El gigante tecnológico Nvidia anunció este domingo que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China, según informes de inteligencia de Estados Unidos.

La junta directiva de Nvidia, líder estadounidense en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras una información del New York Times sobre el amorío entre Huang y la espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".

"Aunque la junta directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la junta examinará toda la información disponible"

"Aunque la junta directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la junta examinará toda la información disponible", señaló.

Horas antes del anuncio, el medio Axios publicó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados. "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según el portal.

El escándalo creció el sábado, cuando el The New York Times informó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, identificada como Alice Huang, que mantuvo una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad de China.

La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

El diario aseguró que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".

Este domingo, el presidente estadounidense defendió a Jensen Huang. "Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", declaró el mandatario ante los medios en Florida antes de volar de vuelta a Washington.

Trump aseguró que no ha hablado con Huang después de que Nvidia anunciase este domingo que investigará a su propio director ejecutivo, quien admitió haber tenido una relación extramarital.

"Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien", deseó el presidente estadounidense

Preguntado ahora sobre si se arrepentía de no haber actuado tras recibir la información sobre esa relación, el presidente contestó: "no, no lo creo". "Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien", deseó el presidente.

Pekín, por su parte, rechazó este lunes las informaciones. El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que "las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia" en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.

Identificada también como Huang Le, Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China, para recabar información sobre el fabricante estadounidense de chips. La trayectoria conocida de Huang se concentra en Megaspeed International, una compañía singapurense especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA).

Según registros mercantiles citados por medios de Singapur, la empresaria asumió en marzo de 2023 el cargo de directora gerente de la firma, anteriormente denominada 7Road International y vinculada al sector chino de los videojuegos.

En noviembre de ese año, Huang dejó de figurar como administradora y la propiedad pasó a Swiftdata, controlada por el empresario singapurense Tan Yong Pong.

Megaspeed, reconocida por Nvidia como socio de servicios en la nube, quedó bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses por sospechas de que parte de los procesadores avanzados sujetos a restricciones se desviaron a China, algo que la tecnológica niega y asegura haber investigado y desmentido el año pasado.

Una sociedad vinculada a Megaspeed en Malasia adquirió al menos 4.800 millones de dólares en equipos de IA con tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026, según registros comerciales citados por el NYT, cuando Huang ya había dejado de figurar como administradora de Megaspeed y sin que conste que dirigiera personalmente esas operaciones.

La empresaria también fue fotografiada junto a Jensen Huang durante la feria tecnológica Computex de 2024 en Taipéi, en encuentros con otros ejecutivos del sector.

Una ficha con foto de la plataforma china de fondos privados Simuwang a nombre de una ejecutiva llamada Huang Le, que algunos medios han vinculado con Alice Huang, le atribuye cuatro años de experiencia en comunicación y ocho en el sector bursátil, con supuestos trabajos como periodista en Hunan TV y la cadena estatal CCTV-1.

El currículo también menciona puestos en la división de banca privada de HSBC y en CITIC Securities, además de cargos directivos en Shanghai Hexi Investment Management, una gestora de fondos de la metrópoli oriental china, aunque no se ha podido confirmar que todos esos antecedentes correspondan a la misma Alice Huang vinculada a Megaspeed.

Una lista histórica de la Asociación de Gestión de Activos de China (AMAC), examinada por EFE, identifica a una Huang Le como directora ejecutiva de Shanghai Hexi, firma fundada en 2010, aunque no ha sido posible determinar si se trata de la misma empresaria.

La información pública sobre Huang sigue siendo escasa y tampoco se ha confirmado dónde se encuentra actualmente ni qué actividades profesionales desarrolla tras su salida de la dirección registrada de Megaspeed.