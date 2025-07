Con estacas, escudos y lanzas, los seguidores de Evo Morales protegen su último fortín

Lauca Ñ (Bolivia)/Custodiado por casi 2.000 seguidores armados con lanzas y escudos, el ex presidente de Bolivia Evo Morales se atrinchera en el Trópico de Cochabamba para evitar ser capturado por un caso de trata agravada. Desde su bastión sindical insiste en ser candidato a la presidencia, pese a una inhabilitación constitucional ratificada recientemente.

Los afines a Morales construyeron un fortín para proteger a su líder en la localidad de Lauca Ñ, en el centro del país, con vallas con estacas puntiagudas de madera, cierre de caminos y torres de vigilancia. Además, varios duermen en tiendas de campaña cerca de la vivienda del ex mandatario en lo que llaman "La Vigilia", con lanzas de madera de dos metros, piedras y escudos artesanales en mano por si algún "invasor" atenta contra su seguridad.

"Las lanzas y escudos son defensas según nuestros usos y costumbres", indicó a EFE el dirigente sindical Maicol Rojas y agregó que "están listos" para detener a cualquier "sicario" que atente contra la vida de Morales. El ex presidente recibió a EFE para una entrevista en la sede de la Radio Kawsachun Coca, un medio afín que transmite todas sus intervenciones y discursos. Para acercarse al edificio que lo resguarda, el equipo fue escoltado medio kilómetro por una camioneta agrícola y varios de sus seguidores, quienes aseguraron el ingreso tras al menos tres puntos de control.

El ex líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) no sale de esa zona desde octubre de 2024, cuando se dio a conocer una orden de captura en su contra por trata de personas agravada por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.

El último punto de control de vehículos es una estructura de vigilancia con dos torres, una de al menos cuatro metros con un vigía las 24 horas. Para ingresar a pie se debe atravesar una estacada que al frente ostenta un cartel con el nombre Cuartel General Lauca Ñ, Estado Mayor del Pueblo, y en el ingreso hay al menos 20 guardias permanentes, hombres y mujeres, con lanzas de colores y gorras negras con la palabra "seguridad".

Según Evo Morales, sus seguidores ven este fortín como "la Casa Grande del Pueblo", el edificio de Gobierno que mandó a construir en La Paz durante su presidencia

Quienes participan de La Vigilia son identificados con carnés para evitar "infiltrados". Según Evo Morales, sus seguidores ven este fortín como "la Casa Grande del Pueblo", el edificio de Gobierno que mandó a construir en La Paz durante su presidencia, ya que ahí reciben delegaciones de todo el país "para defender el Estado plurinacional" y "la revolución democrática cultural".

La entrevista con Morales se hizo en las instalaciones de la radio donde tiene su despacho, un escritorio con la bandera de Bolivia y la wiphala, la enseña multicolor indígena, y una foto suya de un metro de cuando era presidente, además de varios trofeos de fútbol y otra imagen de 2005 en La Habana que lo muestra junto a los entonces mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro.

Morales aseguró que si fuera su decisión se habría entregado a las autoridades porque no quiere que sus compañeros lo cuiden "día y noche", pero que aceptó porque "no podría rechazarlos". "Si no hay víctima no hay delito", indicó el ex gobernante sobre la orden de captura en su contra, la cual calificó de una estrategia para "aislar a Evo (para) que no sea rival electoral".

El Trópico de Cochabamba actualmente no cuenta con fuerzas de seguridad del Estado, debido a que se retiraron por la supuesta violencia que los seguidores de Morales ejercieron durante dos semanas de bloqueos de caminos que terminaron con la muerte de cuatro policías y dos civiles. Según el ex presidente, la muerte de los policías fue "un montaje" y agregó que "se preocupan por los policías muertos, pero no por los campesinos".

El Gobierno de Luis Arce lo denunció por ocho delitos a raíz de los recientes bloqueos de carreteras y la violencia que hubo durante las operaciones de desbloqueo, entre ellos, terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales. Esa es la razón por la que, a lo largo de decenas de kilómetros en ese territorio cocalero, no se ve a ningún policía o militar, y por la que el estatal Banco Unión suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso.

Morales ejerce un fuerte control sobre esa zona desde la década de los 90, cuando era un líder sindical de campesinos que cultivan hoja de coca. Como líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba generó una lealtad por parte de grupos de cocaleros, quienes son los que actualmente lo defienden y que, además, realizaron en su mayoría los bloqueos de carreteras para forzar su inscripción como candidato presidencial.

Morales denunció que el Gobierno de Luis Arce presuntamente prepara un "fraude" en los comicios generales del 17 de agosto con el apoyo de "extranjeros", para favorecer al MAS y a su candidato, Eduardo del Castillo. "Tengo información de que (el Gobierno), con 20 expertos internacionales, está trabajando el fraude. Me están informando la misma gente, los mismos extranjeros nos informan", reveló el ex presidente.

Distanciado de Luis Arce desde finales de 2021, el ex mandatario aseguró que el grupo de extranjeros está conformado por ecuatorianos, brasileños y venezolanos

Distanciado de Luis Arce desde finales de 2021, el ex mandatario aseguró que el grupo de extranjeros está conformado por ecuatorianos, brasileños y venezolanos, "a la cabeza del imperio (Estados Unidos)", aunque no dio más detalles sobre su denuncia. Según Morales, Arce "va a eliminar al MAS" porque, como consecuencia del rechazo popular hacia su gestión por la escasez de dólares, combustibles y el aumento de la inflación, difícilmente el partido gobernante conseguirá el 3% de votación necesaria para mantenerse vigente.

Las recientes encuestas colocan a Del Castillo, quien fue ministro de Gobierno de Arce, por debajo del 2% en intención de voto, lo que contrasta con las últimas cuatro elecciones en las que el MAS venció en primera vuelta con más del 50% de los votos. Esta semana, Arce expresó su confianza en la "sabiduría del pueblo boliviano" para que en los comicios de agosto sea elegido un "Gobierno popular" que defienda a los pobres, y afirmó que "no hay más opción" para el pueblo que votar por el MAS.

A juicio de Morales, "todos (los candidatos) son neoliberales", porque plantean que la salida a la actual "crisis" económica es "privatizar las empresas" o reducir el rol del Estado, lo que, a su juicio, supondrá la eliminación de los bonos o subsidios estatales creados durante su Gobierno. En esta elección "es el pueblo contra el imperio, el indio contra el gringo", remarcó.

Morales sostuvo que Rodríguez, de 36 años, y quien hasta hace poco fue considerado su sucesor, "es el peor" porque es "doble o triplemente traidor", tras haberse distanciado de él y afirmar que no sería candidato, y también consideró que "es el candidato" de Arce. "Todos los aliados, más los traidores, son enemigos de este movimiento popular, de este instrumento político, de la Bolivia profunda", enfatizó.