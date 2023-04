El estado mexicano de Coahuila devolverá 90.000 vacunas cubanas por desconfianza de la población

La gente "no confía en la vacuna cubana Abdala", señaló este martes el secretario de Salud del estado mexicano de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, Roberto Bernal Gómez. De 99.200 dosis que les fueron entregadas en enero pasado, sólo se ha aplicado el 10%. Según el funcionario, devolverán al sector Salud federal cerca de 90.000 que "caducan en el mes de julio".

Bernal Gómez mencionó que el biológico cubano "aparentemente es bueno, pero la gente no se la está poniendo y nosotros la tenemos libre y a disposición". México compró el año pasado al Gobierno de la Isla 9.000.000 de vacunas Abdala sin contar con estudios de su eficacia como refuerzo contra el covid-19 ni la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal, hasta este martes se contabilizaban 452 casos activos y dos muertes a causa del covid-19. Desde que inició la pandemia se tiene el registro de 191.014 casos, incluidos 9.043 decesos.

Luisa, una enfermera de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) en Saltillo, dijo a 14ymedio, que la vacuna cubana es rechazada porque no cuenta con el aval de la OMS. "Ni los migrantes" quieren la vacuna cubana en México.

México compró el año pasado al Gobierno de la Isla 9.000.000 de vacunas Abdala sin contar con estudios de su eficacia como refuerzo contra el covid-19 ni la aprobación de la Organización Mundial de la Salud

La enfermera contó que se difundió a través de los diversos medios de comunicación la existencia de vacunas como refuerzo contra el coronavirus. "Nos enfrentamos a que los coahuilenses llegaron, pero al ver que era la vacuna cubana se marcharon".

Diferente fue con la Pfizer. "Esta vacuna se aplicó sólo a niños y el interés de las personas llevó a desplazar a personal específico para esta tarea en cada Jurisdicción Sanitaria. En 15 días se vacunaron a 42.000 infantes".

Luisa espera que no se repita lo sucedido en el estado de Guerrero, donde en enero autorizaron la aplicación de vacunas caducadas de Pfizer bajo el argumento de que podía suministrarse hasta 12 meses después de la fecha señalada. "Salieron a decir que no había ningún problema y que no se debía considerar como caducadas. Estas dosis que caducaron en octubre de 2022 servían y se podían suministrar en febrero".

Oaxaca es otro de los estados en que la dosis cubana no ha sido bien recibida. Según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta marzo pasado se vacunó a 69.650 residentes del territorio y estaban bajo resguardo otras 69.650 aplicaciones.

Una fuente confirmó a 14ymedio que la población juvenil es la que "ha rechazado" la vacuna de la Isla. "El lote que fue entregado en enero caduca el próximo mes de agosto. Seguramente se van a regresar alrededor de 35 al 40%".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.