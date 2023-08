La estatal cubana Neuronic recibió más de 6 millones de dólares de México por proyectos y contratos

Neuronic, la empresa del régimen cubano encargada de gestionar los fondos y salarios que paga México a La Habana por 718 sanitarios de la Isla, ha sido beneficiada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con 29.938 dólares (509.073 pesos mexicanos) para proyectos de investigación, principalmente sobre el Alzheimer, y contratos con la mexicana Birmex por 5.880.398 de dólares (alrededor de 100 millones de pesos), desveló un reportaje difundido por LatinusUS.

Según información obtenida a través del portal de Transparencia, por "encargo del Estado" mexicano, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) otorgó 7.427 dólares (126.303 pesos) a Neuronic para un proyecto de farmacocinética, que se centró en saber los efectos de la fórmula CNEURO-201, para detectar precozmente el Alzheimer en ratas.

El Conacyt recibió en marzo de 2022 la notificación sobre la entrega de cuatro apoyos para proyectos de la empresa cubana. Liberó el dinero el 27 de septiembre de ese mismo año. A la denominada "validación del proceso de producción y pruebas preclínicas con CNEURO-120", un fármaco para el diagnóstico precoz del Alzheimer, se entregaron 3.439 dólares (58.501 pesos).

Neuronic también ha sido favorecida con 5.880.398 de dólares por tres contratos entre 2022 y 2023, sin precisar de qué tipo, con Birmex, la empresa estatal azteca que se enfoca en la producción de vacunas

Para la "evaluación de la actividad in vivo, in vitro y ex vivo de CNEURO-201", como candidato terapéutico para el Alzheimer, Neuronic recibió 15.037 dólares (255.768 pesos). A la evaluación preclínica de neuro EPO como neuroprotector de las consecuencias de un traumatismo craneoencefálico severo, se le entregaron 4.028 dólares (68.500 pesos) a la empresa que depende de Neuronic S.A. Cuba.

La filial mexicana Neuronic, que dirige Tania Guerra, también ha sido favorecida con 5.880.398 de dólares por tres contratos entre 2022 y 2023, sin precisar de qué tipo, con Birmex, la empresa estatal azteca que se enfoca en la producción de vacunas y distribución de medicamentos.

Sobre los especialistas que se encuentran en México, se confirma que el Gobierno mexicano pagó a Cuba 9.667.115 dólares, entre julio de 2022 y mayo de este año, por un contingente de 718 médicos.

Se desvela que entre los puestos de sanitarios hay un jefe coordinador nacional por el que se le paga a la Isla 2.103 dólares al mes. También en el grupo se encuentra un gestor de desempeño profesional, otro como profesional en materia económica y uno más como profesional jurídico, por cada uno de estos, Cuba recibe 1.632 dólares al mes.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.