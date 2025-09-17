La estatal eléctrica de Venezuela denuncia un segundo "ataque terrorista" en menos de una semana

Maduro hizo un llamado a la "unión nacional" de "todos los sectores por encima de distingos políticos"

Caracas/La estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela denunció este martes un "nuevo ataque terrorista" contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kV (kilovoltio), el segundo de este tipo en menos de una semana.

En un comunicado, la empresa dijo que se trata de una "agresión extremista" contra una "infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país".

Este ataque, prosiguió, forma parte de "una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional que prevalecerá ante las amenazas externas".

"Estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras. Su objetivo es claro: quebrantar la armonía nacional, en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza la soberanía con una escalada bélica y psicológica", expresó la entidad, sin dar más detalles.

"Su objetivo es claro: quebrantar la armonía nacional, en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza"

La estatal informó de la activación inmediata de "mecanismos de protección y respuesta" para garantizar "tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica", aunque no precisó en el texto qué zonas del país se vieron afectadas.

"Frente a estos hechos, la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras de Corpoelec y el pueblo venezolano será firme y cohesionada, demostrando una vez más su determinación ante cualquier amenaza", agregó.

El pasado miércoles, la empresa denunció un ataque contra dos líneas de transmisión de 230 kV, lo que calificó también como un "sabotaje" que, dijo, se produjo en medio de una "sistemática agresión" por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela.

Al respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que las que llamó "amenazas militares" de Estados Unidos contra su país, en referencia al despliegue de fuerzas militares en el mar Caribe por parte de Washington –con ocho buques de guerra en la región, un submarino de ataque rápido nuclear y más 4.500 soldados–, son un "problema de carácter internacional".

El líder del chavismo, quien encabezó el acto de instalación del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, alertó de "una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela", con el fin, reiteró, de forzar un "cambio de régimen" e imponer en la nación suramericana un "Gobierno títere" que satisfaga los intereses de EE UU, país al que Maduro acusa de querer apoderarse de sus vastas reservas energéticas. Por tanto, aseveró: "Este no es un problema nacional, este es un problema de carácter internacional".

Maduro dijo que hay "una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela"

Durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), reiteró que EE UU, de "manera inmoral", ha sometido al país petrolero a la que describió como "una guerra multiforme y, particularmente en las últimas cinco semanas, a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral", ante la que, según el chavista, se ha despertado un "espíritu patriótico" en la población.

"Hoy por Venezuela lo que corre es un fervor patriótico de amor profundo por el derecho que tenemos a la paz, por el derecho que tenemos a la soberanía, a la autodeterminación", sostuvo el mandatario, quien negó que en su país haya una "grave crisis política", pese a que su controvertida segunda reelección, proclamada en julio de 2024, es señalada como "fraudulenta" por el sector mayoritario de la oposición.

Maduro hizo un llamado a la "unión nacional" de "todos los sectores por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de culturas, de razas y de religiones", lo que considera "el camino para contener la amenaza" estadounidense y "derrotarla plenamente".

No obstante, la Casa Blanca lanzó un mensaje a Caracas para intentar un acuerdo diplomático. Richard Grenell, enviado especial del presidente de EE UU defendió este martes la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en medio de la tensión entre ambos países a raíz del despliegue militar ordenado por Washington.

La Casa Blanca lanzó un mensaje a Caracas para intentar un acuerdo diplomático

"Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de 'América Primero'. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra", afirmó el funcionario, al intervenir en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que por primera vez tiene lugar en Paraguay.

Grenell, quien se reunió a finales de enero en Caracas con el líder chavista en busca de un acuerdo con ese país para la repatriación de migrantes venezolanos deportados de EE UU, señaló que, "como diplomático", siempre quiere "hablar".

"Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra", detalló Grenell, al ilustrar que todo presidente tiene frente a sí "dos voces", en alusión a la del Pentágono, que describió como "listo para la guerra", y la del Departamento de Estado, que, agregó, aboga por "maniobras gubernamentales", como las sanciones, el aislamiento o aranceles.