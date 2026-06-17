La Eurocámara votará si exige suspender el acuerdo con Cuba ante la falta de avances democráticos

La falta de referencias a las sanciones económicas de EE UU ha impedido que Solcialdemócratas y Verdes se sumen al texto.

La propuesta reclama la liberación de los presos políticos, sanciones contra Díaz-Canel y garantías para el regreso de los exiliados

Estrasburgo/El Parlamento Europeo votará este jueves una resolución que insta a la Unión Europea a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba si el régimen no adopta a corto plazo medidas concretas y significativas hacia una democracia plena y multipartidista.

La propuesta, impulsada por los grupos de centroderecha, cuenta por el momento con el respaldo del Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos y los liberales de Renovar Europa. Entre los tres suman 343 eurodiputados, 18 menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El texto reclama un plan específico para una transición política, la liberación inmediata e incondicional de los casi 1.300 presos políticos y garantías para que los cubanos exiliados puedan regresar a la Isla sin sufrir represalias.

También condena la represión sistemática del régimen cubano, pide sanciones contra Miguel Díaz-Canel y sostiene que la única salida al sufrimiento, la pobreza y el aislamiento del país pasa por un cambio profundo, tanto político como económico, que conduzca sin más demoras a una transición democrática.

“El Parlamento Europeo tiene la oportunidad de dar un nuevo bofetón, pero fuerte y de verdad, para acabar con la tiranía cubana”

La aprobación de la resolución dependerá en buena medida de Patriotas por Europa, que ha presentado varias enmiendas para endurecer el tono contra La Habana. El grupo vincula su respaldo final a que esas modificaciones sean aceptadas.

“El Parlamento Europeo tiene la oportunidad de dar un nuevo bofetón, pero fuerte y de verdad, para acabar con la tiranía cubana”, declaró a EFE el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé.

Buxadé advirtió de que su formación no aceptará que el Partido Popular Europeo vuelva a “echarse en brazos de los progresistas”, en referencia a una posible negociación con socialdemócratas y verdes.

La falta de referencias a las sanciones económicas de Estados Unidos y a las restricciones sobre el suministro de combustible ha impedido que esos dos grupos se sumen al texto de centroderecha. Socialdemócratas y verdes han presentado una propuesta alternativa que, además de denunciar la represión y exigir la liberación de los presos políticos, reclama a Washington el fin de lo que califican de “prácticas ilegítimas” contra Cuba.

La división sobre el papel de Estados Unidos amenaza con impedir una posición común de la Eurocámara

La negociadora socialista Leire Pajín afirmó que su grupo comparte la denuncia de la situación de los derechos políticos en la Isla, la exigencia de reformas económicas y políticas y la demanda de respeto a las libertades fundamentales.

No obstante, consideró que una resolución sobre el grave deterioro humanitario de Cuba debe incluir “todas las razones” que han contribuido a la crisis.

Pajín mencionó el embargo económico de larga duración y las recientes medidas de la Administración de Donald Trump contra el suministro de petróleo a la Isla, que, según dijo, han agravado los apagones y las carencias de medicinas y alimentos.

La eurodiputada socialista subrayó también que las medidas de Washington han comenzado a afectar directamente a los intereses económicos europeos, después de que cadenas hoteleras como Meliá e Iberostar anunciaran que dejarán de operar algunos de sus establecimientos en Cuba. “Cuando eso ocurre, tenemos que denunciar la situación en todos sus elementos desde el principio”, sostuvo.

La división sobre el papel de Estados Unidos amenaza así con impedir una posición común de la Eurocámara, pese a que los principales grupos coinciden en denunciar la represión, reclamar la liberación de los presos políticos y exigir reformas profundas al régimen cubano.