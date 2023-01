Un cubano evidencia la saturación de la 'app' CBP One, que este martes habilita citas para marzo

Desde el pasado sábado José Antonio Martínez ha intentado ingresar a la aplicación CBP One, la app del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense a través de la cual los migrantes pueden solicitar asilo. "Da saturado y error al meter los datos", cuenta este habanero a 14ymedio. "Hay muchas dudas porque vienen cosas en inglés, eso nos tiene varados".

Martínez se encuentra en la Casa del Migrante, ubicada en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (EE UU), su mujer y dos hijas salieron de la Isla a finales del mes de noviembre y ya se encuentran en Utah. "En Chiapas me detuvo Migración y me tuvo 15 días encerrado en la estación Siglo XXI, una cárcel donde los derechos humanos no existen", cuenta y añade que pagó una extorsión de 650 dólares y sólo así le dieron un salvoconducto que le permite estar 60 días en México.

"Tengo miedo porque el CBP One no da. Cuentan acá (en el albergue) que ya no hay citas y si no me la dan me pueden deportar y yo ya no puedo regresar a Cuba", dice Martínez.

La app ha presentado saturación, las 200 personas que son procesadas diariamente en la frontera, son parte de las 8.600 solicitudes que se recibieron a través de la aplicación entre el 8 de enero y el 28 de febrero. Este martes 31 de enero se abre una nueva convocatoria para el mes de marzo.

"Se les pide que ingresen diario porque se habilitan espacios todos los días de gente que a lo mejor cancela o la misma CBP abre más espacios al día", explicó un funcionario al youtuber Ismael C. Requejo. En la garita del Chaparral hay dos horarios de atención, a las 7 de la mañana las autoridades procesan a 100 migrantes y a las 12 del mediodía a otros 100, este proceso se replica en cada cruce fronterizo entre México y EE UU.

En las inmediaciones de El Chaparral, una mujer de 75 años pide ayuda para poder una cita de asilo a través del CBP One. Miriam Díaz Rubio abandonó la Isla el 24 de diciembre orillada por el acoso de la Seguridad del Estado tras haber participado en las manifestaciones del 11 de julio y pertenecer a la plataforma defensora de los derechos humanos del activista Guillermo del Sol.

"Vinieron gentes de las otras provincias a mi casa y el jefe de sector ya la tenía cogida conmigo. Me dijo que no me mataba porque no valía la pena, pero la iba a tomar con mis nietos y con mi familia. Me mandaba muchas citaciones y ahí traigo", contó Miriam Díaz a Ismael C. Requejo. "La misma plataforma me ayudó a buscar el dinero para venir brincando".

A Díaz la están apoyando para ingresar a la app a través del móvil y poder obtener una cita que será para el mes de marzo, mientras deberá permanecer en México.

Anibel Cruz Alberto y Julio Sosa, maestra e ingeniero, respectivamente, recibieron la confirmación de su cita el día 27. Salieron de la Isla porque se negaron a participar en un mitin de repudio.

"En todos los centros de trabajo te obligan a participar en cosas", denunció Alberto, maestra de profesión. "No estuve de acuerdo nunca y por eso nos acosaron y nos asediaron".

"La libertad en Cuba no existe desde hace mucho tiempo", señaló Sosa. "Nos tuvieron mucho tiempo oprimiendo, obligándonos a hacer cosas que no queríamos, cuando no fuimos y no participamos, nos amenazaron y nos botaron del trabajo", desveló este ingeniero de 47 años.

