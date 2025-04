El ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa, condenados a 15 años de prisión

Lima/El ex presidente peruano Ollanta Humala fue condenado este martes a 15 años de prisión por lavado de activos, al considerar la Justicia probado que recibió aportaciones ilícitas del ex presidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. El ex mandatario fue inmediatamente arrestado por la Policía para ser trasladado, horas después, a la prisión de Barbadillo.

Su esposa, Nadine Heredia también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales. No obstante, la esposa de Humala, asilada en la embajada de Brasil y ahora de viaje al país, no acudió a la audiencia en que se leyó la sentencia, que es apelable, y se conectó virtualmente.

El tribunal determinó, en ese sentido, que el monto de reparación civil por este caso será de 10 millones de soles (unos 2,35 millones de euros)

"En este juicio se ha probado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse dinero de procedencia ilícita", remarcó la directora del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la magistrada Nayko Coronado.

La jueza agregó que el tribunal hará la lectura completa de su sentencia el próximo 29 de abril, pero adelantó que ha visto "los elementos de lo que configuraría la existencia de una organización criminal" durante estas campañas.

El tribunal determinó, en ese sentido, que el monto de reparación civil por este caso será de 10 millones de soles (unos 2,35 millones de euros).

El ex mandatario será recluido en el penal de Barbadillo en Lima, conocida como la "cárcel de los presidentes", donde también cumplen su sentencia los ex jefes de Estado Alejandro Toledo y Pedro Castillo, confirmó este martes el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

A través de su cuenta en la red social X, el INPE señaló que "el sentenciado Ollanta Humala Tasso ha sido clasificado al establecimiento penitenciario Barbadillo", un penal instalado en la base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía.

"El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley", añadió la autoridad penitenciaria.

El ex mandatario será recluido en el penal de Barbadillo en Lima, conocida como la "cárcel de los presidentes", donde también cumplen su sentencia los ex jefes de Estado Alejandro Toledo y Pedro Castillo

Tras recibir la sentencia, Humala estuvo varias horas en una carceleta judicial, antes de ser sometido a un examen de medicina legal y conducido al penal designado.

En Barbadillo está recluido Toledo (2001-2006) condenado a 20 años y seis meses por colusión y lavado de activos, a raíz de un millonario aporte de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarse la construcción de un tramo de la carretera Interoceánica.

Además, está también Castillo (2021-2022), procesado por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, por el que es actualmente juzgado.

El primer interno de ese penal fue el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), sentenciado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, pero indultado por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017, fue excarcelado y falleció en 2024 a los 86 años.

El Gobierno de Brasil otorgó asilo diplomático a la ex primera dama y el Ejecutivo peruano le dio un salvoconducto para que viaje a ese país

El Gobierno de Brasil otorgó asilo diplomático a la ex primera dama y el Ejecutivo peruano le dio un salvoconducto para que viaje a ese país, después de ser sentenciada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú detalló que el Gobierno ha brindado las garantías para el traslado de Heredia, así como de su hijo Samir Humala, y les ha "otorgado los correspondientes salvoconductos". Ambos se encuentran ahora de viaje.

El Gobierno de Brasil solicitó la salida de los asilados, invocando los artículos V y XII de la mencionada convención, que señala que el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias y el salvoconducto correspondiente.