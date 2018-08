La exigencia de pasaporte reduce en más de 50% la llegada de venezolanos a Perú

(EFE).- La llegada de venezolanos a Perú se redujo a menos de la mitad en las veinticuatro horas posteriores al cierre de la frontera para los inmigrantes de ese país que no tienen pasaporte, según afirmó este domingo el superintendente de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla.



Por el puesto fronterizo de Tumbes, 1.630 venezolanos cruzaron la frontera de Perú desde Ecuador ayer, primer día que estaba vigente la restricción de las autoridades migratorias peruanas para dejar pasar solo a los inmigrantes de Venezuela con pasaporte.



El promedio de venezolanos que pasaban por ese lugar en los días anteriores era de 3.000 y el once de agosto se registró el mayor pico de afluencia, con 5.193 personas en apenas veinticuatro horas, según indicó Sevilla en declaraciones a la emisora RPP Noticias.



De los 1.630 llegados ayer, más de 200 fueron menores de edad que no tenían pasaporte y que entraron con el acta de nacimiento o con la cédula de identidad venezolana, dentro de las excepciones contempladas a la medida impuesta por el Gobierno peruano.



Además de los menores que vayan acompañados de sus padres, también pueden seguir entrando sin necesidad de pasaporte las mujeres embarazadas y los ancianos.



"Ellos estaban acompañados de mamá o papá, que tenían su cédula de identidad deteriorada. En la línea de lo señalado por el Gobierno no se puede retirar a un niño de los brazos de su madre, no se puede impedir el ingreso a una madre gestante, ni a un adulto en un estado de salud deteriorado", expresó Sevilla.

La decisión de requerir el pasaporte fue una decisión del Gobierno peruano al considerar que la cédula de identidad venezolana no dispone de las garantías suficientes de seguridad y que es fácilmente falsificable

La decisión de requerir el pasaporte a todos los venezolanos que lleguen a Perú desde ayer fue una decisión del Gobierno peruano al considerar que la cédula de identidad de ese país no dispone de las garantías suficientes de seguridad y que es fácilmente falsificable.



El superintendente de Migraciones precisó que los venezolanos que entren en Perú hasta el 31 de octubre tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para tramitar su Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les permite residir en el país y trabajar formalmente.



Resaltó que Migraciones atiende 2.200 citas al día para tramitar el PTP y que esta se podría incrementar próximamente para poder registrar a todos.



Perú es el segundo país que alberga a más inmigrantes venezolanos, con alrededor de 400.000 llegados en el último año, según los datos de Migraciones de Perú, pero solo unos 75.000 tienen el PTP, mientras que otros 100.000 están en trámite.



Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.