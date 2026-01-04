Mientras el exilio venezolano celebra la caída de Maduro, la izquierda internacional pide su liberación

Miles de venezolanos en Argentina celebraron la detención de Maduro desde el Obelisco, en Buenos Aires

La diáspora venezolana en todo el mundo estalló en celebraciones este sábado, desde primera hora, tras el operativo realizado por Estados Unidos para detener y trasladar a Nueva York a Nicolás Maduro, cuyo gobierno provocó uno de los éxodos migratorios más grandes del mundo en la historia reciente.

Una de las más numerosas se registró en Buenos Aires, Argentina. Miles de venezolanos se reunieron en las inmediaciones del Obelisco, símbolo de la capital, con banderas venezolanas, gorras tricolor y carteles con mensajes de apoyo a la intervención ordenada por Donald Trump.

La movilización fue convocada por un conjunto de organizaciones de la comunidad venezolana en Argentina para “exigir el inicio de una transición hacia la democracia”. “Es el hito más grande sacar a Maduro. Ya eso para nosotros es un montón y es el comienzo de una etapa que va a venir con el decaimiento del régimen y que va a ayudar a que el país pueda salir adelante desde cero otra vez”, dijo Alejandra Pérez, ingeniera industrial venezolana, de 35 años, que reside en ese país desde hace ocho años.

Desde Colombia –uno de los países que ha recibido la mayor parte de la diáspora, con 2,8 millones de venezolanos (de los casi 7,7 que salieron del país desde 2014), según la plataforma R4V–, centenares se reunieron en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades del país para celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Con banderas nacionales, vestidos con la camiseta de color vino tinto de su selección de fútbol y con mensajes como “por una Venezuela libre”, los manifestantes cantaron el himno de su país en un emotivo momento en el que incluso algunos lloraron. La multitud fue creciendo a lo largo de la tarde y el encuentro terminó convertido en una suerte de carnaval con silbatos, vuvuzelas y chorros de espuma al grito de “ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó”.

Las mismas imágenes se replicaron en otros países de la región, como Bolivia, donde, al grito de “libertad”, cientos de manifestantes pidieron al Parlamento de ese país que reconozca la Presidencia del opositor Edmundo González Urrutia, o Perú, donde los venezolanos reunidos en Lima se abrazaron mientras ondeaban sus banderas con leyendas como “la dictadura ya cayó” y “no volverán, no volverán”.

Al norte del continente, afuera de la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, decenas de venezolanos y cubanos, así como partidarios del presidente de Estados Unidos, se reunieron para “celebrar y agradecer” la captura del mandatario venezolano.

“Donald Trump es el libertador de nosotros del siglo XXI. Nosotros antes teníamos un libertador que se llama Simón Bolívar, ahora tenemos dos”, dijo a EFE Alan Ender, un vecino de Trump.

Desde Europa también hubo movilizaciones, como en el centro de Madrid, donde una gran multitud de venezolanos se congregó espontáneamente para celebrar, cantando y bailando, la “caída” de Maduro. No obstante, fue también en ese continente donde se registraron las manifestaciones más numerosas en contra del operativo realizado por Estados Unidos, aunque, a diferencia de las muestras a favor, encabezadas espontáneamente por la población venezolana exiliada, éstas fueron organizadas por partidos de izquierda locales, así como asociaciones sindicales o agrupaciones comunistas.

Fue el caso de Italia. Algunas protestas fueron convocadas por Potere al Popolo, un partido de extrema izquierda, en Nápoles, donde unas 200 personas se congregaron a las puertas del consulado venezolano con una pancarta que rezaba “quiten las manos de Venezuela”. Otro centenar de personas se congregó frente al consulado de Estados Unidos en Milán, en una protesta organizada por el sindicato CGIL y la Asociación Nacional de Partisanos), que contó con la presencia de políticos del opositor Movimiento 5 Estrellas.

En Venezuela, chavistas salieron a las calles del centro de Caracas para exigir la “devolución” del mandatario venezolano

Estos reclamos también se vivieron en América. En Venezuela, chavistas salieron a las calles del centro de Caracas para exigir la “devolución” del mandatario venezolano, y aseguraron que no van a permitir que Donald Trump gobierne Venezuela, tal y como anunció después del ataque que ordenó contra Caracas y otras zonas del país.

En Montevideo, cientos de manifestantes participaron en una marcha apoyada por la central sindical PIT-CNT y el oficialista Frente Amplio. Ahí lanzaron consignas contra el “ataque imperialista de Estados Unidos a Venezuela”. También en México un pequeño grupo de civiles y políticos pidió este sábado una campaña internacional contra lo que calificaron como una “agresión imperialista” de Estados Unidos en Venezuela.

En el plano diplomático, las reacciones internacionales también chocaron, con países que condenaron la acción y otros que defendieron el operativo de la Casa Blanca. China expresó su “grave preocupación” por la captura de Maduro, además de pedir su “liberación inmediata” y reclamar que la crisis se resuelva mediante “diálogo y negociación”.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores señala que Washington “se ha apoderado por la fuerza” del mandatario y de su esposa y recalca que las acciones de Estados Unidos “violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales" y contravienen "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Otros aliados, Rusia y Bielorrusia, condenaron la detención, aunque de forma menos enérgica. Los ministros de Exteriores Serguéi Lavrov y Maxim Rizhenkov abogaron durante una conversación telefónica por la liberación de Maduro y su restauración en el cargo.

"Moscú y Minsk están unidos en su firme condena de la agresión cometida por Estados Unidos contra un país soberano, violando el derecho internacional", señaló un comunicado difundido por la Cancillería rusa al término de la llamada telefónica.

Desde el norte de Europa, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que “los venezolanos han sido liberados de la dictadura de Maduro” y recordó que todos los Estados tienen la responsabilidad “de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional”, en unas declaraciones dirigidas a la agencia sueca TT.

Japón también se unió a las reacciones y señaló, a través del Ministerio de Exteriores, que está siguiendo “de cerca” la situación en Venezuela, y afirmó que trabajará para “restaurar la democracia” en ese país. Agregó que trabajará con los “países pertinentes, incluyendo los del G7”, grupo al que pertenece su principal aliado y autor del ataque militar, Estados Unidos, para “promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación en Venezuela”.

En tanto, el papa León XIV afirmó este domingo que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” ante cualquier otra consideración, y urgió a garantizar la soberanía y el Estado de derecho en ese país. “Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

Con un ánimo de celebración, Javier Milei, presidente de Argentina, un férreo crítico del líder chavista y admirador de Trump, celebró “la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera”, expresó a través de un mensaje en X.

El mandatario añadió que “aquí no hay medias tintas ni grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución”.

A ese coro se sumó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que remarcó que la detención del líder chavista “es una gran noticia para la región” y pidió a los Gobiernos latinoamericanos “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

Kast, que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo y es aliado de Donald Trump, aseguró en X que “Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

Otro Gobierno de la región que se expresó fue el de Ecuador, a cargo del presidente Daniel Noboa. Este sábado, exigió que el opositor Edmundo González Urrutia asuma el mando presidencial en Venezuela y confió en que el país recuperará “la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, así como un futuro de paz, respeto a los derechos humanos, desarrollo y prosperidad”.

Organismos internacionales de derechos humanos también se expresaron. Human Rights Watch (HRW) instó a una transición “rápida y pacífica” en Venezuela, al señalar que, tras décadas de represión bajo el chavismo, los venezolanos merecen “un gobierno que respete sus libertades, permita su participación en elecciones libres y justas, libere a los presos políticos y sancione a los responsables de violaciones graves de derechos humanos”.

Otra ONG que alzó la voz, aunque priorizó la crítica la intervención de Washington, fue Amnistía Internacional. La organización indicó en un comunicado que la operación militar de EE UU es “muy probablemente una violación” del derecho internacional y genera “graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana”.

También denunció “como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas” la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros, y llamó a priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, “incluido el debido proceso y un trato humano”.

España destacó entre los países que condenaron la intervención de Washington “con rotundidad”. En una carta a los militantes del Psoe para felicitarles el nuevo año, el presidente del Gobierno español y secretario general de ese partido escribió que la operación “viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, aunque tampoco España reconoció la legitimidad del Gobierno de Maduro después de las elecciones fraudulentas de 2024..

Asimismo México, Brasil y Chile (desde la voz del aún presidente Gabriel Boric), cuyos Gobiernos habían ofrecido su mediación en la crisis EE UU-Venezuela, condenaron la acción de Estados Unidos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la operación militar “cruzó una línea inaceptable” y que supone una “afronta gravísima a la soberanía”, además de un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó “enérgicamente” el ataque y señaló que viola la Carta de la ONU, por lo que urgió a la organización a “actuar inmediatamente” en favor de la paz.

Gabriel Boric manifestó su “enérgica condena” al anuncio de que “un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano”, y aseguró que “sienta un precedente extremadamente peligroso”.

Mientras se aclara el futuro en Venezuela, la vecina Colombia ya tomó cartas en el asunto y anunció el despliegue de 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, indicó este sábado en una rueda de prensa en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, que se priorizarán las “zonas fronterizas críticas” bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano”.

A la par, en Argentina y Perú, los Gobiernos de Javier Milei y José Jerí impusieron desde este sábado una serie de restricciones migratorias para evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos ligados al Gobierno de Nicolás Maduro. “Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, establecimos restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen”, anunció la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, a través de X.

En tanto, desde Lima, el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, escribió a través de X: “Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años”.