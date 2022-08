El éxodo de cubanos alcanza cifras históricas, siguen llegando en masa a Eagle Pass

Juan Mayedo cruzó el Río Bravo con un grupo de 78 cubanos. La madrugada del 23 de julio se entregaron a la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas, quienes los concentraron con otro grupo de "unos 300 migrantes" de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Lleva más de un mes en Texas y de las personas con las que pasó a EE UU sabe que solo a 42 "les dieron un Parole por ser familias".

A Mayedo le otorgaron una Notificación de Comparecencia (NTA). "Debo ir ante un tribunal de inmigración y un juez decidirá" que pueda permanecer en EE UU, contó a 14ymedio. "En México hice los trámites para refugio y la última cita era para noviembre, pero sin papeles no hay trabajo".

Yenisleidy y su esposo Maikel, junto con sus dos hijos, lograron pasar a EE UU a inicios de esta semana. De acuerdo con el licenciado y defensor de migrantes José Luis Pérez Jiménez, a esta familia de cubanos les otorgaron "un Parole, el documento que les permite ingresar para luego dar comienzo a un proceso migratorio de ajuste".

Pérez tiene conocimiento de que no a todos los cubanos que viajan en núcleo familiar "les están otorgando un Parole, hay a quienes les dan una Notificación de Comparecencia". El litigante precisa que no existe una garantía de que "una vez ingresando a territorio estadounidense se les dé asilo". Entre algunos de estos casos se encuentra la habanera Dayhana Varona, quien aún espera una respuesta.

"Cuba vive una crisis migratoria sin precedentes, otro Mariel, propiciado por un régimen represor, la crisis económica, la escasez que va desde medicamentos hasta comida. En México es notorio este éxodo", expuso el abogado.

Massive group of migrants walk alongside road and head towards border patrol to be apprehended. Another busy day ahead for BP agents and local authorities here in Eagle Pass. Migrants say they are coming from Cuba,Venezuela and Nicaragua @DailyCaller pic.twitter.com/joXGxrr5VW