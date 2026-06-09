Las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzan su mayor nivel en siete años

Washington atribuye el repunte al plan aplicado tras la captura de Maduro y prevé ingresos récord para Caracas en 2026

Caracas/El encargado de negocios de EE UU, John Barrett, dijo este lunes que las exportaciones petroleras de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles por día (bpd), su “nivel más alto en siete años” y aseguró que este aumento es el resultado del plan que está implementado la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro.

“Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de bpd, el nivel más alto en siete años y es resultado del plan de tres fases del secretario [Marco] Rubio y el presidente Trump”, dijo Barret en la cuenta de la embajada en X.

En promedio, las exportaciones petroleras de Venezuela cerraron 2025 entre los 800.000 y 900.000 bpd, según estimaciones.

El jefe diplomático estadounidense agregó que la “colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversores privados” están impulsando “la recuperación económica y una mayor prosperidad tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

"Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de bpd, el nivel más alto en siete años"

El plan de tres fases del que habla Barrett es el establecido por Estados Unidos para Venezuela, después de capturar a Maduro el pasado 3 de enero, y que consta de una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

Según cifras oficiales recogidas en el informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela había aumentado desde enero hasta abril un 22,9 %.

La OPEP dijo que en abril Venezuela produjo un promedio de 1.136.000 bpd, mientras que en marzo fueron 1.095.000 bpd.

Entre tanto, la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Henao, dijo a finales de mayo que la producción petrolera estaba en 1.200.000 bpd.

Desde la detención de Maduro y en medio del marcado interés de Washington en el petróleo venezolano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha promovido un conjunto de reformas, especialmente en el área de hidrocarburos para permitir la inversión extranjera.

se proyecta que Venezuela obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los ingresos del año pasado.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global.

La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado.

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.