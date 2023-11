Los familiares de 40 migrantes desaparecidos en el mar Caribe denuncian intentos de extorsión

El venezolano Wilson Gómez fue uno de los primeros que alertó a las autoridades de Nicaragua sobre la desaparición en el mar Caribe de una lancha en la que viajaban 36 compatriotas y cuatro colombianos. Su esposa, Dilimar Guevara, abordó el 21 de octubre en la isla de San Andrés (Colombia) esa embarcación con destino a Nicaragua, junto con sus hijos Endry y Edwin, de 13 años y 3 meses de edad, respectivamente. Desde entonces, han pasado 23 días en lo que ha recibido llamadas de personas que le aseguran que los tienen secuestrados.

Estos migrantes decidieron tomar esta ruta para evitar la travesía por la selva del Darién. Gómez contó al diario nicaragüense La Prensa que su esposa pagó 2.700 dólares por el traslado. La mujer le proporcionó los números telefónicos de los encargados a los que les marcó luego de que la migrante no respondió a sus llamadas el domingo. Le informaron que la lancha se había dañado y enviaron a otra embarcación para el rescate.

Gómez ya no supo más. Los coyotes no respondieron a sus llamadas. A pesar de que alertó de la desaparición el domingo 22 de octubre, fue hasta dos días después que las autoridades iniciaron la búsqueda. Este venezolano no acepta que la lancha se hubiera volteado en el trayecto, porque si hubiera pasado, dice, "ya hubieran conseguido restos de cosas por ahí flotando", además, de que varios de los tripulantes tenían salvavidas.

En este tiempo ha recibido llamadas y mensajes desde teléfonos con los prefijos de Nicaragua y Colombia intentado extorsionarlo. "Me mandaron el llanto de un bebé", señaló a La Prensa. Además de que la cuenta de Facebook de su esposa sale muchas veces en línea, un sujeto le ha marcado, asegurando que tiene las cosas de su esposa y a su bebé. Las autoridades colombianas no han querido investigar. "No les importa porque hay pocos colombianos desaparecidos".

Creulbys Guerra, familiar de Daismel Guerra, Pablo Cabarga, Diego Cabarga y Ros María Hurtado, confirmó al canal nicaragüense Vos TV, que la supuesta dueña de la lancha, Denisse Martínez, le dijo que estaban secuestrados por narcotraficantes. "Están por los lados de Nicaragua y piden 40.000 dólares de rescate".

El Gobierno de Nicaragua se negó a realizar sobrevuelos en la zona e iniciar un recorrido marítimo, aseguró Guerra. Colombia, que implementó un operativo de búsqueda entre el 24 de octubre y el 12 de noviembre, informó de la localización de 55 migrantes, entre ellos 16 menores de edad. Ninguno de ellos es parte del grupo desaparecido el 21 de octubre. Guerra Villarreal compartió el sábado en su cuenta de Facebook un collage con sus familiares.

La abogada Lorena Vargas, que está asesorando a los familiares de los desaparecidos, contó a la misma televisora que el encargado del viaje de estas personas fue identificado como El Capi, un sujeto que encubre los traslados como viajes turísticos. A los pasajeros les cobra entre 750 y 900 dólares.

Los familiares de los desaparecidos pidieron ayuda a la ONU y a la Cruz Roja de Colombia. A través de un comunicado indicaron la zona en que desaparecieron los migrantes.

El defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, alertó este lunes sobre el aumento del flujo de venezolanos, cubanos y colombianos y del tráfico de migrantes en la ruta de San Andrés. "En muchos casos, los migrantes son abandonados en los cayos del sur, sin sus pertenencias, y en algunas ocasiones, bajo el engaño de estar en Nicaragua", dijo.

Entre 2022 y 2023, se han rescatado cerca de 1.102 personas, y se han identificado a 74 desaparecidos en mar abierto.

De acuerdo a cifras de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes de Colombia, este año han sido reportadas 25 capturas por tráfico de migrantes en ocho departamentos: en Cundinamarca siete; Nariño, cinco; Antioquia y Valle del Cauca, tres en cada una; Santander, Meta y San Andrés, dos; y en Risaralda un detenido.

La ruta migratoria por el archipiélago de San Andrés, donde se puede llegar en avión, ofrece una alternativa a la peligrosa travesía de la selva del Darién y ahorra a los migrantes el cruce por dos países, Panamá y Costa Rica.

