La figura de Maduro se desdibuja en Venezuela, mientras afronta otra audiencia judicial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una videoconferencia en el foro FII Priority este miércoles, en Miami (Estados Unidos).

Caracas/Miami/Nicolás Maduro enfrenta este jueves una nueva audiencia judicial en Nueva York mientras su figura se desdibuja en Venezuela, donde el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha concentrado sus esfuerzos en estrechar relaciones con la Administración de Donald Trump.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudirán por segunda ocasión ante la Justicia de Estados Unidos, desde su captura, el pasado 3 enero, en una operación militar ordenada por el gobernante republicano.

Dos días después de la operación, Rodríguez asumió la responsabilidad del Ejecutivo de forma interina, aunque, en la práctica, lleva adelante una gestión que ha incluido reformas del gabinete de ministros y el impulso de legislaciones cruciales, como la reforma a la ley de hidrocarburos. Al mismo tiempo, Maduro ha ido quedando relegado de la agenda pública.

"El discurso del ausente mandatario como héroe, incluso como superhéroe, fue recurrente en la propaganda oficial hasta hace muy poco (...), pero prácticamente ha desaparecido, y la victimización choca con la realidad de la impopularidad del presidente, quien quizás sea reevaluado en el futuro", afirmó a EFE el politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo.

Rodríguez ha implementado cambios, pero el más sustancial fue el viraje con respecto a EE UU, al punto que ha desplazado la lucha por la liberación de Maduro

A finales del año pasado, después del inicio del despliegue aeronaval de EE UU en el mar Caribe, el chavismo cerró filas en torno a Maduro, y durante las primeras semanas desde su captura la militancia marchó diariamente para exigir la liberación de la pareja presidencial.

Si bien esta exigencia se mantiene en ciertos discursos, fotografías de Maduro y Flores en las calles y en videos transmitidos por los medios estatales, el creciente acercamiento a EE UU, los acuerdos energéticos con empresas extranjeras y cambios de gabinete son prioridad en los anuncios oficiales. "En algunos sitios se mantienen monumentos y pequeños altares de exhortación al retorno, pero no parece ser una política coordinada u organizada desde (el palacio presidencial de) Miraflores", agregó Aveledo.

En sus casi tres meses como presidenta encargada, Rodríguez ha implementado cambios importantes, pero el más sustancial fue el viraje con respecto a EE UU, al punto que parece desplazar la lucha por la liberación de Maduro.

El país está también en otro "momento político", como ha declarado la mandataria encargada: más de un mes inmerso en un proceso de amnistía por el cual se han otorgado 8.084 libertades plenas –según el Parlamento chavista–, marchas de movimientos sindicales para exigir aumentos salariales y reclamaciones por fallos de servicios toman mayor espacio en la agenda.

Maduro y Flores, acusados por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, alegan no tener recursos propios para pagar su defensa privada

Maduro y Flores, acusados por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, alegan no tener recursos propios para pagar su defensa privada y denuncian que se les impide usar fondos del Estado venezolano al no ser reconocido como jefe de Estado.

Entre tanto, Rodríguez ha llamado a Trump "socio" y "amigo" y ha agradecido el reconocimiento formal de su Gobierno encargado, pese a que esto debilita la posición de Maduro.

La presidenta encargada, que no se ha pronunciado esta semana sobre el juicio al líder chavista, afirmó que este miércoles viaja una delegación diplomática a Washington para el "restablecimiento de relaciones" con Estados Unidos tras un periodo de "mucha turbulencia" bilateral.

"En este momento nuestros diplomáticos se dirigen, están rumbo a Washington, al establecimiento del diálogo diplomático, político, geopolítico requerido para la vida de las naciones", declaró Rodríguez en un mensaje virtual a empresarios reunidos en el foro FII Priority en la ciudad estadounidense de Miami (EE UU).

La mandataria había adelantado el martes el viaje de una delegación diplomática encabezada por el encargado de negocios en Estados Unidos, Felix Plasencia, aunque entonces no precisó la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas a comienzos de marzo.

"Yo sé la propuesta que tiene el presidenteTrump, sabemos que venimos de momentos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales"

En su discurso virtual en Miami, sin espacio a preguntas, la líder chavista sostuvo ahora que los dos gobiernos están "en disposición de abonar a una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa para ambos países". "Yo sé la propuesta que tiene el presidenteTrump, sabemos que venimos de momentos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales", indicó Rodríguez.

Washington y Caracas acordaron el 5 de marzo restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo acercamiento después de la intervención estadounidense que derivó en la captura de Maduro y Flores. Desde entonces, Washington ha relajado las sanciones para comerciar crudo venezolano y para la reapertura de las respectivas embajadas en ambos países.

El presidente Trump participará el viernes en el mismo foro que ella, el FII Priority, organizado por el FII Institute, con sede en Arabia Saudí.