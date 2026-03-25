María Corina Machado: "Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días"

La opositora, que participó en una conferencia petrolera en EE UU, señala que "el régimen está herido irremediablemente y se está desmontando”

Madrid/La líder opositora venezolana Maria Corina Machado participó este martes en la conferencia CERAWeek en Houston, Texas, donde presentó un plan energético para su país ante decenas de empresarios petroleros de EE UU. En las bambalinas del evento, la ganadora del último Nobel de la Paz concedió una entrevista a la agencia France Presse en la que insistió en su próxima vuelta a Venezuela y afirmó que el chavismo se está desmantelando bajo las órdenes del presidente Donald Trump.

“La sociedad venezolana no va a permitir que esto se desvíe. Lo vamos a mantener y va a ser una transición ordenada, pacífica, sin demora, que va a permitir que todo el país sea parte de este gran proyecto nacional”, dijo la opositora, que subrayó su voluntad de “servir” a su país donde “pueda ser más útil”.

Machado admite que las elecciones serán la tercera y última fase del plan de Washington, aunque cree –y cita al secretario de Estado, Marco Rubio– que las etapas podrían solaparse. Trump habló en enero de 2026 de un plazo aproximado de 18 meses para la celebración de comicios, aunque la oposición considera que deben ser antes de que acabe el año. La discrepancia no mina la confianza de la líder opositora en la Casa Blanca, que, señala, “instruye” al Gobierno de Delcy Rodríguez en el cambio.

“Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente"

“Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha”, remacha.

El regreso de Machado a Venezuela es otro punto de controversia. La opositora ha insistido en varios momentos –empezando por su llegada a Oslo (Noruega) para recibir el premio Nobel de la Paz, cuando aún Maduro dirigía el país– en su retorno al país, del que salió en diciembre, pero el momento se retrasa, según la prensa estadounidense, a instancias de Washington. De acuerdo con varias publicaciones, Trump dijo a la líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que la situación en Venezuela es volátil y que es mejor que posponga su regreso por su propia seguridad, un mensaje que le habrían reiterado otros miembros del Gobierno de EE UU.

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el chavismo, incluye un artículo que parece expresamente pensado para casos como el suyo, según el cual no quedan amparados por esa normativa quienes hayan pedido una intervención extranjera en Venezuela. El regreso de Machado podría suponer una detención, un riesgo complicado de asumir para todas las partes y que desestabilizaría la aparente calma con que transita la situación.

Preguntada por la causa del retraso en su regreso, Machado lo ha atribuido al mucho trabajo que le queda por realizar fuera. “Tengo que terminar algunas tareas que están en curso. Estuve 12 años sin salir del país. (...) Estoy muy emocionada con lo que sé que está pasando en Venezuela hoy. Esto, claro, por una parte es el drama humano. Estamos hablando de un país con más de 600% de inflación, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay educación, donde la gente está pasando hambre”, dijo, aunque la parte positiva es, sostuvo, que Maduro está en manos de la justicia de EE UU.

France Presse insiste en preguntar si tiene garantías de seguridad por parte de Rodríguez, aunque Machado elude una respuesta a ese punto e insiste en que, cuando sea, volverá. “Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. (...) Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, te lo aseguro”.

En el evento, Machado –que fue recibida con abrazos por compatriotas residentes en Texas– habló de su plan para la privatización completa del sector petrolero venezolano, donde el Estado se limite apenas a incentivar la inversión extranjera. La opositora indicó que, pese a ser consciente de que invertir en Venezuela aún es “muy arriesgado”, buscará generar “confianza” propiciando las condiciones “limitando la intervención del Estado”.

“Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción. Tiene todo. Lo que falta es el marco institucional y las condiciones de seguridad para inversiones a largo plazo. Y eso ya está en proceso de construirse”, dijo.

"Tenemos las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción. Tiene todo. Lo que falta es el marco institucional"

Casi al mismo tiempo, en Caracas, Delcy Rodríguez anunciaba que una delegación diplomática encabezada por el encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, viajará esta semana a ese país para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales, que se retomaron formalmente a comienzos de marzo.

Mientras, en la Asamblea Nacional, el diputado Antonio Ecarri –candidato presidencial en las elecciones de 2024– afirmó que se formará un “grupo parlamentario de amistad” para desarrollar relaciones con el Congreso de EE UU, con el fin de contribuir a “la recuperación de la confianza recíproca y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales”, restablecidos este mes tras siete años rotos.