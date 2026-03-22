Oxígeno para el verdugo: La trampa del interinato que Washington se niega a ver en Venezuela

Delcy Rodríguez reunida con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela.

Un análisis contrafactual sobre de los escenarios posibles y sus costos políticos

Han pasado casi tres meses desde la exfiltración de Maduro, por lo que parece ser el momento de hacer un análisis contrafactual a tres bandas, comparando los tres caminos posibles que siempre tuvimos a la vista: lo que tenemos con el “interinato” Delcy–Cabello, lo que hubiera ocurrido con María Corina Machado (MCM) aplicando su plan de transición, y lo que habría pasado siguiendo las recomendaciones de Benjamín Tripier (BT) en sus columnas Vitrina y Análisis de entorno en El Nacional más los planteamientos de su libro en construcción “Del Asistencialismo al Mercado”.

Es bueno resaltar que estos planteamientos propios convergen con los de MCM pero con candados más duros y sin tolerancia a la permanencia del chavismo y de las estructuras que ellos mancillaron y destruyeron.

Al usar el término "interinato" para describir la gestión de Delcy bajo la tutela de Washington, queda claro que lo que debería ser un puente hacia la democracia se ha convertido, en realidad, en un tanque de reserva, que se va recargando, para quienes se niegan a soltar el poder.

Y allí es donde se pone en duda si fue acertada la decisión de EE UU de apoyarse en Delcy y dejar de lado a MCM.

Qué dicen las encuestas: lo que piensa la gente

Meganálisis (Venezuela, feb 2026): Rechazo masivo a Delcy

El 90,1% no quiere a Delcy al frente de la transición; 68,4% califica la amnistía como estafa; 88,1% desea que Delcy, Jorge, Cabello y Padrino salgan del poder lo antes posible. MCM obtiene 82,4% vs. 4,8% de Delcy en escenario binario. El 81,3% quiere que MCM regrese ya, conscientes de que eso acorta el tiempo de Delcy. 80,3% afirma que su situación económica no mejoró en los primeros dos meses del año.

Advertencia clave: 61,1% cree que a Trump le importa más el petróleo que la libertad venezolana (+8,4 puntos entre enero-febrero).

V Encuesta (Venezuela, mar 2026): Expectativa alta, realidad ambigua

El 38,9% percibe "transición hacia cambio de poder", pero 33,1% ve continuidad chavista con maquillaje. El 68,2% espera una mejora económica en los próximos seis meses (expectativa, no experiencia actual). Sobre Delcy: 56,8% evalúa gestión como "buena/muy buena", pero 29,4% no responde (miedo/desconfianza latente).

Prioridad: 59,2% dice "recuperar economía", 31,2% "estabilidad política". 63,9% espera elecciones en 2027, pero 26,1% no sabe (incertidumbre sobre cronograma).

ISEE (Venezuela, mar 2026): Optimismo de expectativa, realismo de bolsillo

Índice global 71,2 (optimista). Desglose: economía país 83,4, ingresos hogar 83,3, empleo 81,4 (todos optimistas), pero precios productos básicos 36,5 (pesimista crítico).

Interpretación: la gente proyecta mejoras, pero sabe que los precios subirán más rápido, erosionando ganancias.

Gold Glove/Atlantic Council (EE UU, feb 2026): Pragmatismo minoritario sobreestimado

La mayoría desea cambio político, pero prioriza la recuperación económica. Delcy vista como continuidad, baja favorabilidad.

Matiz: Un segmento minoritario la acepta como "peaje transitorio" si hay elecciones pronto y mejora económica. Washington sobreestima ese pragmatismo.

Análisis internacional: Apertura económica sin credibilidad política

The Economist, World Politics Review y otros describen "apertura económica sin credibilidad política". Inflación 600%+ anual (marzo 2026), narrativa de "revival" más al servicio de la política interna de EE UU que de la realidad venezolana.

Síntesis de las encuestas: Rechazo masivo a Delcy, preferencia abrumadora por MCM, expectativas económicas altas, pero sin mejora percibida aún; y creciente percepción de que a EE UU le importa más el petróleo que la democracia.

Tres caminos: diferencias esenciales

Claridad fundamental: Ni MCM ni BT aceptan convivir con Delcy y la cúpula chavista. La posición es prisión y extradición para Cabello, Delcy, Jorge Rodríguez, Padrino López y los “alacranes”, y dicen no al pacto de impunidad. La diferencia está en cómo llegar ahí: MCM y BT con poder ejecutivo desde el inicio; con condicionalidad extrema que fuerce la salida lo antes posible.

Fotografía a los tres meses: ¿dónde estaríamos hoy?

¿Qué camino conviene?: corto, mediano, largo plazo

Corto plazo (3–6 meses)

Delcy: Reduce riesgos inmediatos de estallido; interlocutor con control real facilita contratos. Costo: Consolida reciclaje autoritario, chavismo se rearma

MCM: Más incertidumbre para élites, conflictos abiertos con facciones chavistas. Beneficio: Correlación sana poder-pueblo, aguijón empieza a desmontarse

BT: La presión máxima obliga concesiones reales, menos espacio para reciclaje. Beneficio: Sociedad con señales claras de que la economía está atada a la democracia

Mejor opción a corto plazo: MCM (si no es viable políticamente, entonces BT). Delcy solo si EE UU prioriza "estabilidad gestionada" sobre democracia.

Mediano plazo (1–2 años)

Delcy: Riesgo de frustración social masiva cuando se evidencie que la mejora económica no llega o beneficia solo a las élites; nuevo ciclo de radicalización/apatía. Historial: El chavismo de Rodríguez engañó a sucesivos gobiernos EE UU prometiendo reformas incumplidas; están haciendo exactamente lo mismo ahora

MCM: Cronograma claro hacia elecciones competitivas; reconstrucción institucional sostenible; legitimidad interna/externa alineadas

BT: Cada paso económico verificado antes del siguiente; menos riesgo de regresión autoritaria; presión continua desarticula aguijón

Mejor opción a mediano plazo: MCM o BT (prácticamente convergentes en esta fase). Delcy es una bomba de tiempo.

Largo plazo (3–5 años)

Delcy: Consolidación chavismo 3.0 (fachada apertura, núcleo autoritario); riqueza arriba, miseria abajo perpetuada; riesgo estallido violento diferido. Empresarios: La burbuja de optimismo colapsará; activos nacionalizados, contratos renegociados bajo presión, socios encarcelados

MCM: Transición democrática sostenible; instituciones funcionales; país atractivo para la inversión seria (no especulativa); base para crecimiento incluyente

BT: Similar a MCM, con énfasis adicional en que no basta cambio de personas, sino desarticulación total de estructuras criminalizadas (FANB, redes oro/drogas).

Mejor opción a largo plazo: MCM/BT. Delcy garantiza fracaso y nueva crisis.

Lobby Chevron/Sargeant y el error de cálculo de EE UU

No es "el lobby petrolero" genérico. Son Chevron y Sargeant con contratos vigentes bajo régimen actual, que influyeron vía CIA para mantener a Delcy y bloquear entrada de ExxonMobil (que busca cambio de régimen para renegociar contratos). Los viajes del director de la CIA y del secretario de Energía a Caracas confirman la prioridad en seguridad/energía sobre democratización.

Trump presenta a Delcy como "nueva amiga y socia", hablando de decenas de millones de barriles como realidad consolidada. Datos duros: flujos de crudo mucho menores, inflación 600%+ anual. La narrativa de "revival" sirve más a la política interna de EE UU que a la realidad venezolana.

El temor que inclinó la balanza: Sectores de seguridad en EE UU valoraron cooperación inmediata (Saab-Gorrín) sobre construcción paciente del marco democrático; el miedo a un estallido híbrido pesó más que la oportunidad de transición negociada con actores democráticos.

Top-down vs. Bottom-up: ¿Debe EE UU revisar su estrategia?

Enfoque actual de EE UU (top-down con Delcy):

Apuesta por interlocutor con poder de facto (armas, territorio, aparato)

Prioriza "estabilidad gestionada" y flujos petroleros

Asume que aguijón chavista ya no puede picar porque aparato "bajo control"

Falla fundamental: Subestima capacidad de rearme del chavismo con rentas ilícitas y control FANB; sobreestima pragmatismo minoritario que acepta a Delcy como peaje transitorio

Enfoque MCM/BT (bottom-up con legitimidad popular):

Parte de quien tiene respaldo social masivo (82,4% vs. 4,8%)

Ata cada concesión económica a hito político verificable

No da cheque en blanco a interlocutores "cómodos" que carecen de legitimidad

Fortaleza fundamental: Alinea legitimidad interna con externa; reduce riesgo de que los mismos destructores monopolicen la renta del rebote

¿Debe EE UU integrar top-down con bottom-up?

Sí, urgentemente. El camino óptimo no es Delcy vs. MCM como binario excluyente, sino:

Mantener presión top-down sobre Cabello/Delcy (sanciones, judicialización, condicionalidad estricta) Construir relación directa bottom-up con MCM, sociedad civil, medios libres, sectores FANB patriotas Amarrar cada concesión top-down (flexibilización sanciones, contratos petroleros) a avances bottom-up verificables (liberaciones reales, cronograma electoral, transparencia, desarme colectivos) No ser rehenes de Delcy: si ella/Cabello boicotean la transición, tener un plan B con MCM lista para asumir el Gobierno

Este enfoque integrado es esencialmente la propuesta de BT: usar palancas top-down para forzar espacio al bottom-up, no para consolidar a actores sin legitimidad.

Conclusión: ¿Acertó Washington?

Con chavismo 3.0: Poder reciclado, economía con algo más de oxígeno, sociedad que rechaza masivamente a Delcy y desea a MCM. El chavismo se rearma "un día a la vez" con rentas ilícitas; torturadores al frente de FANB.

Con MCM: Arranque turbulento pero correlación sana poder-pueblo; aguijón desmontándose; reestructuración FANB; cronograma claro hacia elecciones.

Con enfoque BT: Realismo informado; cada barril atado a la democracia; menos espacio para el reciclaje; disolución de las FANB y justicia sin impunidad.

La pregunta no es solo si fue "acertada" la decisión, sino qué tipo de orden sostiene EE UU: uno cómodo para el lobby Chevron/Sargeant vía CIA, o uno coherente con la voluntad del país y la salida del túnel.

El chavismo de los Rodríguez engañó a sucesivos gobiernos de EE UU prometiendo reformas incumplidas. Ahora están haciendo exactamente lo mismo. Depende de los actores democráticos –dentro y fuera– para decidir si esta vez el escorpión cruzará el río sin usar su aguijón, o si finalmente se le desarmará antes de que vuelva a picar.

En conclusión, el peligro de este "interinato" es que no está diseñado para terminar, sino para normalizar el control; porque sin los "candados duros" y la justicia que proponen las visiones más realistas, el oxígeno que hoy recibe el verdugo es el que mañana le permitirá volver a apretar el puño con más fuerza.

No se puede construir una economía de primer mundo sobre una arquitectura de control de tercer mundo.

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Nota de la Redacción: Este texto se publicó originalmente en El Nacional. Lo reproducimos con su autorización.