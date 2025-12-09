El fiscal general de Honduras pide la "captura internacional" del ex presidente Hernández

Resultados del conteo de actas de votación este lunes, en el centro de divulgación del Concejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa.

Asfura, el candidato de Trump, amplía su ventaja sobre Nasralla en Honduras, pero falta el escrutinio especial con observadores

Tegucigalpa/El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó este lunes a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de EE UU, Donald Trump.

"Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude", indicó Zelaya en la red social X.

Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a ex diputados, empresarios y particulares en un desvió de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013.

"Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", añadió.

Zelaya señaló que su exhortación la ha hecho "en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre".

También indicó que "ya se ha concluido la primera línea de investigación y, tras la presentación del requerimiento fiscal, se ha capturado a la exdirectora del DINAF (otrora Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia".

"Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución", enfatizó.

En el caso de Juan Orlando Hernández, el pasado día 1 quedó en libertad tras ser indultado por Trump el 28 de noviembre, en la víspera de las elecciones generales que se celebraron el día 30 del mismo mes. Hernández cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

El ex gobernante fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.

En junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, que no cumplirá por el indulto que le otorgó Trump, a quien el ex presidente le agradeció públicamente la semana pasada.

Antes de anunciar el indulto a Hernández, Trump le expresó su apoyo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Tito Asfura, para quien le pidió el voto a los hondureños.

Asfura lidera el lento escrutinio de las elecciones generales con 1.274.997 votos (40,52%), contra 1.232.804 (39,18%) de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal.

La candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con 608.139 votos (19,32 %), cuando se ha escrutado el 97,46% de las actas.

En la primera fase del conteo que está por finalizar, Asfura supera a Nasralla por 43.766 votos, el doble de la marca que registraba doce horas antes.

El escrutinio, que ha tenido varias interrupciones –la última de tres días– continuará con más de 2.750 actas con inconsistencias, que se sumarán a las 16.178 correctas que registra la página web del ente electoral.

Las actas inconsistentes, que podrían superar los 500.000 votos, van a un escrutinio especial que se podría iniciar entre el martes y miércoles con la presencia de representantes de los partidos políticos, del CNE, observadores nacionales e internacionales; de la empresa auditora del proceso electoral y fiscales. El escrutinio especial se hará en dos turnos diarios de doce horas cada uno.

El exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE) Augusto Aguilar señaló a EFE que los resultados del CNE continúan siendo preliminares mientras no se complete la revisión de las actas con irregularidades.

Aguilar espera que el escrutinio especial, que abarcará actas con errores de digitalización, inconsistencias numéricas o incidencias reportadas en las mesas receptoras, se inicie este martes bajo la supervisión de partidos políticos, misiones internacionales y veedores nacionales.

Durante esta fase, que podría durar entre dos y tres días, el órgano electoral verificará las "actas con irregularidades" y, cuando "los números no cuadren, haya más electores que votos o existan errores en las sumas, se levantará una nueva acta que será la válida", explicó Aguilar.

El resultado definitivo se declarará una vez concluida esa revisión, que puede confirmar la tendencia actual o "cambiar" los resultados preliminares, precisó el ex magistrado del TSE.

Nasralla dijo en sus redes sociales que él será el próximo presidente de Honduras y asumirá el 27 de enero de 2026, y que la diferencia a favor de Asfura se revertirá con el escrutinio especial.

Además, acusó al Partido Nacional de haber "inflado actas" para demostrar que tuvo más votos en muchas comunidades en las que la población habría votado por el Partido Liberal.

Carlos Flores, uno de los candidatos a designado presidencial (vicepresidente) de Asfura, dijo a un canal de la Corporación Televicentro que tienen una contabilidad del 100% de las actas electorales, en digital y en físico, que también deberían tener los otros candidatos que participaron en la contienda, que confirman el "triunfo del Partido Nacional".

Añadió que según los registros que tienen hasta ahora, el Partido Nacional ha ganado en 202 municipios (de los 298 del país) en 12 de los 18 departamentos de la geografía nacional. Además, según Flores, su partido ganó 50 de los 128 diputados del Parlamento, contra 40 del Partido Liberal que encabeza Nasralla.

Desde los comicios del 30 de noviembre, el CNE tiene un plazo de 30 días para oficializar los resultados, que confirmarán el voto de los hondureños para un nuevo presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.