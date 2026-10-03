La Fiscalía emiratí confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un acto terrorista

Pasajeros israelíes llegan en un vuelo de Flydubai procedente de Tabuk, Arabia Saudita, al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, de Tel Aviv, Israel, el pasado miércoles.

El piloto, malherido por su colega, abrió la cabina y entre varios pasajeros, israelíes, redujeron al atacante y estabilizaron la aeronave, que caía en picado

El Cairo/Dubái/Madrid/La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai del pasado miércoles, que conectaba la ruta Dubái y Tel Aviv con 170 pasajeros –en su mayor parte israelíes–, "inició la ejecución de un atentado terrorista" al atacar al piloto con un "hacha de emergencia". Se acredita así, tres días después, la hipótesis que sostuvo Israel desde el primer minuto: un atentado similar a los ocurridos en EE UU el 11 de septiembre de 2021.

Ya el día del suceso, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apuntó: "Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes". Su ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó lo ocurrido de "intento de atentado terrorista yihadista".

Decenas de videos publicados en redes sociales por pasajeros del vuelo mostraban también lo sucedido. "El grave incidente a bordo del vuelo de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación", dijo Katz en un comunicado el mismo miércoles.

El copiloto "comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo" cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina e "intentó hacerse con el control de los mandos del avión"

Los pasajeros han contado a los medios cómo el avión entró en barrena y comenzó a caer en picado. El piloto herido, Smit Machchhar, de nacionalidad india, fue el que abrió la cabina, tal y como él mismo relató en una llamada este jueves al primer ministro de su país, Narendra Modi. Entonces, varias personas de diferente origen y profesión lograron reducir al copiloto atacante, salvar la vida del capitán apuñalado y estabilizar la aeronave.

El Canal 12 de la televisión israelí ha difundido varios vídeos que muestran los momentos de caos durante el repentino descenso. La nave descendió más de 5 kilómetros en menos de dos minutos, según el diario israelí Haaretz. Las imágenes mostradas en la televisión de Israel muestran también al presunto agresor maniatado, después de que pasajeros le neutralizaran. También hay imágenes de uno de los pilotos ensangrentado y tendido en el suelo de la aeronave.

El vuelo de Flydubai, que salió de Dubai con dirección a Tel Aviv y en el que la mayoría de pasajeros eran israelíes, terminó aterrizando en Tabuk (Arabia Saudí).

Según difunde este sábado la agencia oficial de noticias emiratí, WAM, el fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, ha corroborado los hechos. "Las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai han revelado que el copiloto inició la ejecución de un acto terrorista", afirmó el funcionario, que explicó que el copiloto "comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo" cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina utilizando "un hacha de emergencia" y que "intentó hacerse con el control de los mandos del avión".

Igualmente, el fiscal general dijo que "las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales", al tiempo que añadió que "los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios".

El copiloto había sido inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas"

Hoy mismo, el canal saudí Al Arabiya –al igual que medios como CNN– afirmaron, citando a diversas fuentes informadas no identificadas, que el copiloto del avión que casi estrella el avión FZ1073 habís sido inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas".

El hombre –cuya identidad responde a las siglas H.A.H– había abandonado Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico, según Al Arabiya, una información que contrasta con las aportadas por el medio estadounidense CNN.

La fuente de Al Arabiya añadió que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.

Según CNN, el piloto nació en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos.

Una fuente israelí dijo a CNN que el sospechoso llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses, y que había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

Hasta el momento, Flydubai solo ha reaccionado diciendo que una investigación oficial es la que esclarecerá lo sucedido.

Lo que aún no queda claro es cómo el copiloto pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas

Lo que aún no queda claro es cómo el copiloto, que ahora se encuentra en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades, lo que supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil emiratí.

Este viernes, la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, en inglés) emiratí recalcó que no se pronunciará sobre "ningún detalle o información que circule" y que pudiera "prejuzgar" los resultados de la investigación sobre el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer en un videomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el ataque en el vuelo "fue enviado por alguien" y afirmó categóricamente que "quien lo haya enviado lo pagará muy caro".

El mandatario apuntó, además, que el atacante "se había radicalizado islámicamente", sin dar más detalles sobre él, y reiteró que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.

"La lucha de la región contra el extremismo persiste y justificar el terrorismo mediante el discurso de odio forma parte del peligro, y no es un aspecto secundario"

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.

Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), afirmó este sábado que este "último atentado terrorista" es una nueva advertencia de que "la lucha" contra el extremismo "no ha terminado".

"La lucha de la región contra el extremismo persiste y justificar el terrorismo mediante el discurso de odio forma parte del peligro, y no es un aspecto secundario. El último atentado terrorista es una nueva advertencia de que la confrontación no ha terminado", dijo el político en su cuenta oficial de X.

En este sentido, indicó que "se confirma la importancia de la postura firme y temprana de EAU: tolerancia cero hacia el extremismo y permisividad total con su discurso, pues la seguridad comienza por combatir el odio y erradicar sus fuentes".