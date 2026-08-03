Irán ejecuta a dos hombres condenados por espiar para Israel durante la guerra

Una mujer iraní ondea una bandera nacional junto a una réplica de un misil balístico durante una manifestación en Teherán, en una imagen de archivo.

Teherán/Irán ejecutó este lunes a dos hombres condenados supuestamente por espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, tras acusarles de facilitar a Israel coordenadas, imágenes e información sobre instalaciones militares y de seguridad durante la actual guerra y el conflicto de los 12 días del año pasado.

La agencia Mizan, dependiente del Poder Judicial iraní, informó de que Omid Behzad y Pouria Safvat fueron ahorcados tras ser condenados por espionaje y cooperación con Israel, después de que las sentencias fueran confirmadas por el Tribunal Supremo y se completaran todos los procedimientos legales.

Según Mizan, ambos formaban parte de una red utilizada por el Mosad para recopilar información desde el interior del país antes y durante las ofensivas militares de Estados Unidos e Israel, tanto la desatada el pasado 28 de febrero como la de junio de 2025.

La investigación sostiene que Behzad y Safvat enviaban repetidamente coordenadas, fotografías y vídeos de instalaciones militares, policiales y de seguridad a un canal de Telegram vinculado al Mosad o al canal Iran International, con sede en Londres y que Teherán considera afín a Israel.

La investigación sostiene que Behzad y Safvat enviaban repetidamente coordenadas, fotografías y vídeos de instalaciones militares, policiales y de seguridad a un canal de Telegram vinculado al Mosad

Según la Justicia iraní, varios de los lugares sobre los que envió información fueron posteriormente bombardeados.

El Poder Judicial aseguró que los mensajes recuperados de los teléfonos de ambos, junto con sus confesiones y otras pruebas técnicas, demostraban que actuaron de forma deliberada en favor del servicio de inteligencia israelí.

Las autoridades iraníes han intensificado la persecución de presuntos colaboradores de Israel desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con miles de detenciones y decenas de ejecuciones.

Irán es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada en décadas, según Amnistía Internacional.

En cuanto a las conversaciones con EE UU, Irán afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros, y desmintió al presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó previamente que las conversaciones con Teherán se reanudarían este lunes.

"Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos", afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa.

Bagaei insistió en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación, horas después de que Trump afirmara que había cancelado un "ataque masivo" contra Irán y que este lunes se reanudarían las conversaciones con Teherán con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

El portavoz de la diplomacia iraní indicó que, por ahora, su país mantiene conversaciones con Omán, centradas en alcanzar un acuerdo sobre una vía que garantice el tránsito seguro de la navegación por el estrecho de Ormuz.

"Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo en este proceso, pero el asunto corresponde a Irán y Omán", afirmó Bagaei.

"Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo en este proceso, pero el asunto corresponde a Irán y Omán"

El diplomático reiteró que un acuerdo sobre una ruta segura para la navegación por Ormuz es una "condición necesaria" para su reapertura, "pero no una condición suficiente".

Bagaei advirtió de que no habrá cambios significativos en la situación del estrecho mientras continúen, según sus palabras, "la hostilidad de Estados Unidos", el bloqueo marítimo contra Irán, la agresión militar estadounidense y los incumplimientos de Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó ayer que su país avanza con Omán hacia la fase final de las negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque aseguró que el acuerdo no está relacionado con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo.

El estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto.

La República Islámica declaró el 12 de julio un nuevo cierre del estrecho después de que Washington lanzara bombardeos contra territorio iraní en respuesta a ataques de Teherán contra buques comerciales que intentaban atravesar la ruta propuesta por Omán. Estados Unidos restableció además el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en la zona.