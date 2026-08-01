Irán amenaza con cerrar aún más Ormuz y extender la guerra a los aliados regionales de EE UU

Un caza se dispone a aterrizar en el portaaviones USS George H.W. Bush, actualmente desplegado en Oriente Medio, en una imagen de archivo.

Teherán/Irán amenazó con reforzar el cierre del estrecho de Ormuz e incluso bloquear otros pasos marítimos si Estados Unidos mantiene el cerco naval sobre sus puertos y buques, mientras elevaba la presión sobre los países de Oriente Medio que cooperan militarmente con Washington.

Las advertencias coincidieron con una nueva oleada de drones lanzados contra Kuwait, cuyas defensas aéreas interceptaron varios aparatos en medio del recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“Las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con drones tras la agresión iraní”, informó el Estado Mayor del Ejército del pequeño país del golfo Pérsico. Según el comunicado, las explosiones escuchadas por la población correspondían a las operaciones de interceptación realizadas por los sistemas antiaéreos. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que siguieran las instrucciones de seguridad, aunque no precisaron inicialmente si los ataques habían provocado víctimas o daños materiales.

El incidente se produjo un día después de otra ofensiva reivindicada por el Ejército iraní, que aseguró haber atacado “centros estratégicos” de Estados Unidos en Kuwait como respuesta a las operaciones militares de Washington contra territorio de la República Islámica.

"Cualquier país que se convierta en el escudo defensivo de la criminal y agresora Estados Unidos arderá en el fuego de la guerra”

Kuwait se ha convertido en uno de los países más afectados por los misiles y drones lanzados por Irán contra Estados de la región que albergan instalaciones militares estadounidenses. Los ataques han causado daños en puestos fronterizos, instalaciones energéticas, el aeropuerto internacional y otros puntos considerados parte de la infraestructura crítica del país.

En paralelo, Teherán instó a sus vecinos a reconsiderar cualquier colaboración con Washington y advirtió de las consecuencias de servir como apoyo logístico o defensivo a las fuerzas estadounidenses. “Declaramos con toda claridad que los países musulmanes deben reconsiderar su cooperación y colaboración con Estados Unidos”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Ali Abdolahi. “De lo contrario, cualquier país que se convierta en el escudo defensivo de la criminal y agresora Estados Unidos arderá en el fuego de la guerra”, añadió el alto mando militar en un comunicado divulgado por la agencia iraní Tasnim.

Abdolahi acusó a Washington de avanzar “con una aceleración creciente” hacia una escalada generalizada del conflicto regional, con el propósito de ampliar y consolidar lo que calificó como un “dominio ilegítimo” sobre Oriente Medio.

Según el general, Estados Unidos utiliza “el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos” de sus aliados regionales como protección para su Ejército y para reforzar “la maquinaria de guerra y seguridad” de Israel.

Zolgadr advirtió además de que Irán podría cerrar otros estrechos o puntos de estrangulamiento marítimo y aseguró que “el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético”

El comandante sostuvo además que Irán y el denominado Eje de la Resistencia han modificado el equilibrio de poder en Oriente Medio. A su juicio, la incapacidad de Washington para imponer sus objetivos a Teherán ha llevado a Estados Unidos e Israel a combatir “desde detrás de las trincheras de los países musulmanes” y trasladar a estos el coste de la guerra.

La amenaza iraní se extiende al estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas del comercio energético mundial. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Bagher Zolgadr, afirmó que Teherán reforzará el cierre del paso marítimo si Washington mantiene el bloqueo sobre los puertos y embarcaciones de la República Islámica.

Zolgadr advirtió además de que Irán podría cerrar otros estrechos o puntos de estrangulamiento marítimo y aseguró que “el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético”. Antes del inicio de la guerra, cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo atravesaba el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Donald Trump, aseguró que está perdiendo la “fe” en las negociaciones porque, según dijo, los representantes iraníes “mienten”

Otro alto responsable iraní calificó de “locura” las informaciones sobre posibles nuevos ataques estadounidenses e israelíes y aseguró que Teherán tiene preparado “un amplio plan de respuesta” contra infraestructuras vitales israelíes e instalaciones energéticas estadounidenses en la región.

La tensión persiste pese a las conversaciones entre ambas partes para poner fin al conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que está perdiendo la “fe” en las negociaciones porque, según dijo, los representantes iraníes “mienten”.

El enfrentamiento comenzó el pasado 28 de febrero con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Después de cinco meses de hostilidades, la guerra volvió a recrudecerse tras la ruptura del entendimiento alcanzado en junio.

Irán ha respondido con ofensivas contra bases y objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait, Baréin y Jordania. Los países del golfo Pérsico, además de Jordania, han quedado así atrapados entre su cooperación militar con Washington y las amenazas de represalias directas formuladas por Teherán.