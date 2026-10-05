Florida reporta el mayor brote de dengue de EE UU en más de una década, con 252 casos

Miami/La Habana/Florida registra el mayor brote estatal de dengue en Estados Unidos en más de una década, con 252 casos locales y una muerte en lo que va de año, según revelan datos del Departamento de Salud del estado disponibles este lunes. Por primer vez, además, el número de contagios locales, contabilizados hasta la semana 38, que concluyó el 26 de septiembre, supera al de los importados (245), es decir, viajeros que contrajeron la enfermedad en otro lugar.

El brote está a punto de superar los 264 casos locales que registró Hawái durante seis meses entre 2015 y 2016, y podría romper el récord de la mayor cantidad de contagios del virus en el territorio continental de Estados Unidos desde la década de 1940, reportó la filial local de la Radio Pública Nacional (NPR).

La enfermedad ha provocado declaraciones de emergencia en tres condados de Florida: Pinellas, Pasco y Hillsborough, este último epicentro del brote, con 223 de los casos locales.

Tampa, ciudad en Hillsborough, reportó hace un mes la primera muerte del año por dengue en el estado tras el fallecimiento de una mujer de 80 años de edad a la que le picó un mosquito.

La enfermedad ha provocado declaraciones de emergencia en tres condados de Florida: Pinellas, Pasco y Hillsborough, este último epicentro del brote, con 223 de los casos locales

Este brote estatal de dengue ha despertado atención nacional porque, aunque es común en territorios estadounidenses como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, los contagios son "limitados" en estados continentales como Florida, Texas, Arizona y California, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Cuba, a 90 millas náuticas de la península de Florida, también experimenta un brote de la enfermedad mucho más virulento de lo normal para estas fechas, cuando aún falta un mes para llegar al habitual pico anual. Según informó el Observatorio Global del Dengue (Global Dengue Observatory) con fecha de 18 de septiembre, en lo que va de año la Isla ha registrado 7.133 casos, aproximadamente 7,4 veces más de lo previsto.

La plataforma, que recopila la información de la enfermedad en todos los países “en tiempo real”, no solo a partir de datos gubernamentales sino de distintos organismos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Plataforma de Información en Salud de las Américas (Plisa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estima que el pasado agosto, hubo en Cuba 3.214 casos de dengue, “una cifra muy superior a la que cabría esperar”, y también superior a la de julio, con 2.173 contagios.

Los casos notificados a nivel global ascendieron a 14,6 millones en 2024, frente a los 505.430 de 2000, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que cerca de la mitad de la población mundial está ahora en riesgo de contraer el virus.

Además, la OMS pidió el mes pasado a países impactados por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, que refuercen la vigilancia de enfermedades porque podría favorecer la transmisión de enfermedades por mosquitos, como el dengue, la malaria y el zika, incluso en zonas antes no afectadas.

El dengue, que transmite la picadura del mosquito Aedes aegypti y no se contagia de persona a persona, provoca fiebre y dolores musculares y articulares intensos, síntomas que pueden aparecen hasta 14 días después de la picadura.