Las autoridades minimizan la crisis epidemiológica en Cuba pese a indicios preocupantes

En distintos puntos del país incrementan las atenciones del "síndrome febril inespecífico", mientras los hospitales carecen de lo más mínimo para enfrentar la crisis

La Habana/Mientras las autoridades intentan transmitir calma ante la situación epidemiológica que sufre Cuba y el incremento de casos de distintas enfermedades, los mensajes de diferentes funcionarios regados en la prensa oficial permiten construir un rompecabezas que refleja que la crisis es mucho más grande y que puede acercarse –si no superar– lo que se vivió el año pasado en el país.

Para rendir un informe sobre el presente de las arbovirosis en el país, este martes, la subdirectora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, Lorena Vázquez Bello, se presentó en la Revista Buenos Días, de Cubavisión, un espacio que ha vuelto a la programación diaria, como el año pasado, en la época en que los casos de dengue y chikunguña suben como la espuma. Aunque no dio cifras e intentó minimizar los brotes de arbovirosis y hepatitis, su expresión corporal y el tono balbuceante contrastaban con sus palabras y reflejaba preocupación.

Mientras, desde Santiago de Cuba, Yaimara Gutiérrez, directora del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología, alertó este lunes que la provincia cerró la semana pasada “manteniendo indicadores de riesgo para las arbovirosis”.

Explicó que continúan tres municipios “con transmisión declarada: Santiago de Cuba, Palma Soriano y Contramaestre”, y, aunque dijo que el riesgo de enfermar es menor en comparación con la semana anterior, “el índice de infestación sigue siendo alto”.

Continúan tres municipios “con transmisión declarada: Santiago de Cuba, Palma Soriano y Contramaestre”

Asimismo, agregó, “incrementaron ligeramente las atenciones del síndrome febril inespecífico, fundamentalmente del municipio de Segundo Frente”.

Reconoció que para hacer frente al brote hay pocas herramientas. Aunque se trabaja en la abatización de los depósitos de agua, las acciones están limitadas “en dependencia de la disponibilidad de combustible de los municipios”.

Los casos de arbovirosis amenazan otra vez con convertirse en epidemia, cuando el sistema de salud se encuentra peor que nunca, sin los mínimos recursos. Según la denuncia de un padre, en el Hospital Pediátrico de Centro Habana "no había nada" para inyectarle a su hijo, aquejado del "virus de los vómitos y diarreas". Luego de días de espera y con el malestar en crecimiento, el menor recibió medicamento finalmente una inyección con el producto que, cuenta, "tuvo que conseguir un familiar que trabaja en otro hospital". El hombre lamentaba: "Si no hay para los niños, qué se espera para los mayores".

Pese a que oficialmente no se han reportado decesos por alguna de estas enfermedades, en redes sociales, como el año pasado, meses antes de que el Gobierno declarara al país en epidemia, se denunció la muerte de un bebé de 10 meses por dengue. Según una publicación en Facebook del usuario Yois Ramos, el infante estuvo ingresado varios días en el Hospital General Orlando Pantoja Tamayo, donde, según el post, trabaja su madre, de nombre Liante, antes de ser trasladado a Santiago, donde finalmente falleció, aunque no se especifica cuándo sucedió.

Se denunció la muerte de un bebé de 10 meses por dengue. Según una publicación en Facebook

La crisis sanitaria en el país aún estaría en ciernes y podría detonar debido a que “se aproxima el invierno, que implica un alza de enfermedades respiratorias agudas, por lo que es necesario mantener las buenas prácticas aprendidas en la covid en cuanto al uso del nasobuco, tapar la boca al estornudar y el lavado de las manos”, dijo la directora del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba. También pidió evitar los sitios de alta concentración de personas para prevenir los brotes.

Este lunes, también se anunció la estrategia de monitoreo de fronteras, puertos y aeropuertos, para “prevenir la entrada de enfermedades transmisibles al país”. En Revista Buenos Días, el doctor Carmelo Trujillo Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional, informó que el país ha desplegado tres niveles de vigilancia para evitar que algunas enfermedades sean introducidas al país. “Cuba cuenta hoy con 10 aeropuertos, siete marinas internacionales y siete puertos internacionales. Todo cubierto por personal de salud que establece una línea de vigilancia epidemiológica desde que arriba un viajero”, contó.

Agregó que la misión del programa “es minimizar el riesgo de introducción de personas enfermas, agentes biológicos, sus reservorios al país y que pudieran constituir en un evento de salud pública de importancia nacional o en un evento de salud pública de importancia internacional”. No obstante, no hizo mención sobre el contexto nacional.

El viernes pasado, el Ministerio de Salud Pública reconoció preocupaciones en torno a la situación epidemiológica en Cuba y señaló un incremento de casos de distintas enfermedades, que atribuyó a las deficiencias en el saneamiento, el tratamiento del agua y la recogida de residuos, en medio de la grave crisis hídrica y sanitaria que atraviesa la Isla.

El Ministerio de Salud Pública reconoció preocupaciones en torno a la situación epidemiológica en Cuba y señaló un incremento de casos de distintas enfermedades

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, reconoció en la televisión cubana que se observa un alza de las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y las hepatitis, así como un notable incremento de las arbovirosis, entre ellas el dengue y el chikunguña. Admitió, además, la relación entre el deterioro de las condiciones sanitarias y el aumento de enfermedades, vinculándolo a las malas condiciones higiénicas y a los problemas de abastecimiento y tratamiento del agua.

Sobre las enfermedades respiratorias, la funcionaria explicó que en el país circulan coronavirus endémicos, además del Sars-CoV-2 –con predominio de la subvariante ómicron–, así como el virus de la influenza y otros agentes. La viceministra señaló, sin embargo, que no se percibe una gravedad comparable con la de la pandemia de covid-19, aunque tampoco ofreció cifras precisas.

Peña García dijo que el incremento de casos de dengue “corresponde al alza estacional que también se registra en otros países de la región”, pero el Ministerio de Salud no ha actualizado públicamente sus datos de esta enfermedad desde junio. No obstante, el Observatorio Global del Dengue, en Londres, con fecha de 18 de septiembre, reportó que, en lo que va de año, la Isla ha registrado 7.133 casos, aproximadamente 7,4 veces más de lo previsto para estas fechas.