Cuba registra más de 7.000 casos de dengue desde enero, siete veces más de lo previsto

Las lluvias de los últimos días han disparado la presencia de mosquitos al menos en La Habana, donde además muchas familias dependen de almacenar agua, dada la crisis hídrica que atraviesa la ciudad.

De los 298 enfermos reportados en junio, se pasó a 2.173 en julio y 3.214 en agosto

Madrid/La epidemia de dengue en Cuba este 2026 se avecina más fuerte que nunca, cuando aún falta un mes para llegar al habitual pico anual. Según informa el Observatorio Global del Dengue (Global Dengue Observatory) con fecha de 18 de septiembre, en lo que va de año la Isla ha registrado 7.133 casos, aproximadamente 7,4 veces más de lo previsto para estas fechas.

Tal y como se espera en esta época del año, afirma el reporte el número de contagios está aumentando. La plataforma, que recopila la información de la enfermedad en todos los países “en tiempo real”, no solo a partir de datos gubernamentales sino de distintos organismos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Plataforma de Información en Salud de las Américas (Plisa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estima que el pasado agosto, hubo en Cuba 3.214 casos de dengue, “una cifra muy superior a la que cabría esperar”, y también superior a la de julio, con 2.173 contagios.

El último mes con casos notificados de manera oficial fue junio: hubo 298, siete veces menos que el mes siguiente. En la Isla, el mes en el que suele alcanzarse el pico máximo es octubre.

La expresión se queda corta comparando los gráficos de la Isla con los de otros países de la región, todos ellos por debajo de la media mundial

El Observatorio concluye que “la situación del dengue en Cuba este año se sitúa por encima de la media”. La expresión se queda corta comparando los gráficos de la Isla con los de otros países de la región, todos ellos por debajo de la media mundial. En el continente, solamente Guyana se acerca a los parámetros cubanos, con 56.293 casos en lo que va de año, lo cual supone 6,7 veces lo previsto.

La situación en la Isla, además, se complica por la concurrencia de otras arbovirosis, especialmente el chikunguña, y una situación de extrema escasez en los hospitales, donde no se encuentran ni los insumos más básicos. Apenas el pasado 29 de agosto, murió de dengue hemorrágico en Nueva Gerona (Isla de la Juventud) la hermana del pitcher cubano Héctor Mendoza, María Luisa Mendoza, con tan solo 27 años. Según reportó en su momento Swing Completo, el hospital municipal Héroes del Baire no contaba siquiera con suero para atenderla.

Aunque las autoridades no publican datos actualizados, los reportes locales esporádicos han venido confirmando un alza generalizada en los contagios. En Sancti Spíritus, en agosto, la tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue registraba un alza de cinco semanas seguidas.

“No hemos tenido pacientes hospitalizados con signos de alarma en la semana. Sin embargo, algunos niños han necesitado ingreso en Cuidados Intensivos en otros momentos; de ahí la gran importancia de conocer los signos de alarma en el dengue para actuar consecuentemente”, declaró entonces a Escambray Yurien Negrín Calvo, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, que aseguraba se reforzó la vigilancia epidemiológica ante “la tendencia creciente de sospechosos de dengue y de síndromes febriles inespecíficos”.

El país cerró 2025 con más de 81.900 casos de dengue y chikunguña, y al menos 65 muertes asociadas, según la Organización Panamericana de la Salud

En Guantánamo, a finales de julio, se contabilizaron en una semana 23 casos sospechosos de dengue, cifra que llevó a colocar a los municipios de Imías y San Antonio del Sur en alarma epidemiológica. El 10 de agosto, Radio Guantánamo reportó una nueva tendencia al alza en la cabecera provincial, con 18 casos sospechosos concentrados en la zona sur y circulación confirmada de los serotipos 2, 3 y 4 del virus, este último asociado a formas más graves y de mayor tendencia hemorrágica.

Por su parte, en Pinar del Río, en agosto se reportó que los síndromes febriles aumentaron un 17,8%, con sospechas de dengue, chikunguña o procesos respiratorios agudos en la mayoría de las comunidades durante la última semana evaluada.

El pasado 11 de junio, la viceministra del Ministerio de Salud Pública, Carilda Peña, dijo a la prensa estatal que se había decidido un “refuerzo de la vigilancia epidemiológica” ante la temporada veraniega y advirtió sobre la circulación simultánea en la Isla de los cuatro serotipos del dengue.

En cuanto al chikunguña, no existen cifras actualizadas, aunque el virus está presente en la Isla e, incluso, ha sido capaz de salir del país: en España este verano se reportó más de un centenar de contagios, de los cuales 20 llegaron de Cuba.

El país cerró 2025 con más de 81.900 casos de dengue y chikunguña, y al menos 65 muertes asociadas, según la Organización Panamericana de la Salud.