Por falta de suero en el hospital, muere por dengue la hermana del pelotero Héctor Mendoza

El sistema sanitario del país está "al borde del colapso", según el propio ministro de Salud Público, José Ángel Portal

La Habana/María Luisa Mendoza, de 27 años y hermana del pitcher cubano Héctor Mendoza, murió el pasado sábado en el hospital municipal Héroes del Baire, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, tras ingresar con un cuadro de dengue hemorrágico en un centro que no contaba con suero para atenderla, reportó este lunes el medio especializado Swing Completo.

“Llegó deshidratada y no había suero. La familia salió a buscar los insumos médicos necesarios y cuando regresaron entró en paro y no logró sobrepasarlo”, informó una fuente, que agregó que las autoridades sanitarias y gubernamentales de la Isla de la Juventud no han emitido una información oficial sobre lo sucedido.

Pese al cuadro que presentaba la joven, el deceso podría haberse evitado de haber contado con los insumos necesarios, ya que la hidratación intravenosa es el tratamiento fundamental del dengue hemorrágico, la etapa más grave de la enfermedad, que puede derivar en hemorragias, choque y fallo multiorgánico en pocas horas.

La muerte de la hermana del pitcher –que debutó en las Series Nacionales en 2011 con la Isla de la Juventud y que ha sido parte del equipo Cuba, incluyendo un Clásico Mundial– se produce en un momento en el que el calor extremo en Cuba llega a su cúspide y la temporada ciclónica incrementa las lluvias y la humedad ambiental, condiciones que favorecen la proliferación de mosquitos.

“Llegó deshidratada y no había suero. La familia salió a buscar los insumos médicos necesarios y cuando regresaron entró en paro y no logró sobrepasarlo”

Pese a que las autoridades no publican datos actualizados, reportes locales esporádicos confirman un alza generalizada en los contagios. En Sancti Spíritus, según informó el pasado jueves el periódico Escambray, la tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue registra un alza de cinco semanas seguidas.

Yurien Negrín Calvo, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, aseguró que los municipios más afectados son Trinidad y Sancti Spíritus, donde, además, se detectan más focos de Aedes aegypti.

“No hemos tenido pacientes hospitalizados con signos de alarma en la semana. Sin embargo, algunos niños han necesitado ingreso en Cuidados Intensivos en otros momentos; de ahí la gran importancia de conocer los signos de alarma en el dengue para actuar consecuentemente”, alertó la funcionaria.

Además, dijo, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica ante “la tendencia creciente de sospechosos de dengue y de síndromes febriles inespecíficos”. No obstante, las acciones se ven limitadas ante los recursos disponibles. Un ejemplo es la fumigación, que se realiza en las manzanas con presencia de focos y casos febriles de dengue, “de acuerdo con la disponibilidad de combustible y plaguicida en cada territorio”.

"Algunos niños han necesitado ingreso en Cuidados Intensivos en otros momentos; de ahí la gran importancia de conocer los signos de alarma en el dengue para actuar consecuentemente"

En Las Tunas, la emisora Radio Victoria reportó la semana pasada que, si bien la situación del dengue en la provincia es “estable”, la directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Yumara Acosta García, reconoció que en el territorio circula el serotipo DENV-4.

Asimismo, informó –sin ofrecer cifras– que al cierre de la semana antepasada había una situación “mucho más compleja” por el aumento de casos febriles y de reactividad a la enfermedad en el área de salud de Salgacero, del municipio Jesús Menéndez; en Jobabo y en las áreas de los policlínicos Gustavo Aldereguía y Guillermo Tejas.

En Guantánamo, a finales de julio, se contabilizaron en una semana 23 casos sospechosos de dengue, cifra que llevó a colocar a los municipios de Imías y San Antonio del Sur en alarma epidemiológica.

El 10 de agosto, Radio Guantánamo reportó una nueva tendencia al alza en la cabecera provincial, con 18 casos sospechosos concentrados en la zona sur y circulación confirmada de los serotipos 2, 3 y 4 del virus, este último asociado a formas más graves y de mayor tendencia hemorrágica.

Mientras, en Pinar del Río, la semana pasada se reportó que los síndromes febriles aumentaron un 17,8%, con sospechas de dengue, chikunguña o procesos respiratorios agudos en la mayoría de las comunidades durante la última semana evaluada. La doctora María del Carmen Morejón, directora provincial de Epidemiología, reportó además que enfrentan dificultades para diagnosticar el dengue a nivel municipal, por lo que los casos podrían ser más. También admitió que la fumigación dentro de los hogares solo se aplica actualmente en Mantua, Minas de Matahambre y el municipio cabecera, condicionado a la “disponibilidad de electricidad”.

El país cerró 2025 con más de 81.900 casos de dengue y chikunguña, y al menos 65 muertes asociadas, según la Organización Panamericana de la Salud

El pasado 11 de junio, la viceministra del Ministerio de Salud Pública, Carilda Peña, dijo a la prensa estatal que se había decidido un “refuerzo de la vigilancia epidemiológica” ante la temporada veraniega y advirtió sobre la circulación simultánea en la Isla de los cuatro serotipos del dengue.

En cuanto a casos de chikunguña, no existen cifras actualizadas, aunque el virus está presente en la Isla e, incluso, ha sido capaz de salir del país, importando casos a España, donde se reportaron la semana pasada 119 contagios, de los cuales 20 (una sexta parte) llegaron de Cuba.

El panorama se presenta en un momento en el que el sistema hospitalario cubano vive una profunda crisis. El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en febrero pasado que el sistema estaba “al borde del colapso”, sin perspectivas de solución a corto plazo.

A ello hay que sumar que en el país apenas hay disponibles el 30% de los medicamentos esenciales, y muchos hospitales carecen de analgésicos, antibióticos, material de sutura e incluso soluciones intravenosas.

El país cerró 2025 con más de 81.900 casos de dengue y chikunguña, y al menos 65 muertes asociadas, según la Organización Panamericana de la Salud. Además, según los cálculos estadísticos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac) y Cuba Siglo 21 en diciembre pasado, la mortalidad por arbovirosis en Cuba asciende a 8.700 personas.