El flujo de balseros cubanos no se detiene pese a la nueva política migratoria de EE UU

Ni el anuncio del nuevo "permiso humanitario" por parte de Estados Unidos para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos detiene el flujo de balseros a Florida. Este martes desembarcaron 44 connacionales de la Isla, 22 de ellos, que lograron tocar tierra en Fort Lauderdale, escaparon, publicó Telemundo 51.

El departamento de policía de Fort Lauderdale fue alertado sobre la presencia de un grupo de 25 cubanos en la zona de la bahía. Según un testigo, sólo se pudo poner bajo custodia a tres del grupo que llegó en una embarcación rústica. Varios oficiales realizaron recorridos para detener a los demás balseros pero no tuvieron éxito.

Este martes la Patrulla Fronteriza también registró la llegada a Playa Colonia Clave de otros 19 cubanos en una embarcación rústica. El oficial en jefe del sector Miami, Walter Slosar compartió un video de la balsa donde quedaron ropa y una toalla con la imagen de un billete de 100 dólares.

𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚:



U.S. Border Patrol agents & LE partners responded to a migrant landing in Key Colony Beach and encountered 19 Cuban migrants. Thank you to @FHPMiami @fdlepio @CBPAMORegDirSE @mcsonews for your support today. #cbp #florida #dhs #police #flkeys pic.twitter.com/GEm08SrIYe