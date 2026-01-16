El forense cree que hubo homicidio en el caso del cubano muerto bajo custodia del ICE

La causa preliminar del fallecimiento es asfixia por compresión de pecho y cuello, dijo un médico a la familia

Washington/La muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, el pasado 3 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención de Texas, podría ser clasificada como homicidio, según revela en exclusiva The Washington Post.

Un empleado de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso contó a la hija del fallecido, que la causa preliminar que consta en el informe es asfixia por "debido a la compresión del cuello y el pecho”. A la espera de los resultados de un informe de toxicología, el miembro del personal dijo, en una grabación aportada por la mujer al Washington Post: “Nuestro médico cree que vamos a clasificar la forma de la muerte como homicidio”.

A los seis días de la muerte de Lunas Campos, de 55 años y bajo custodia del ICE en el el Campamento East Montana (ICE), la institución hizo público un informe en el que se afirmaba que el migrante “se comportó de forma disruptiva mientras esperaba en la fila para recibir sus medicamentos, sin precisar cuáles eran los fármacos, y se negó a regresar a su dormitorio asignado”.

Lunas Campos fue puesto en aislamiento donde presentó un “estado de angustia”. Según la versión oficial, los servicios médicos no lograron salvarle la vida, pero no hubo detalles sobre las causas de la muerte.

Según la versión oficial, los servicios médicos no lograron salvarle la vida, pero no hubo detalles sobre las causas de la muerte

La agencia explicó posteriormente que Lunas Campos había sido trasladado a una unidad de vivienda segregada tras mostrar un comportamiento disruptivo, pero no ofreció más detalles sobre el uso de la fuerza.

Este jueves, The Washington Post dio cuenta de una nueva versión oficial. “Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó tratando de quitarse la vida”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional. “Durante la lucha subsiguiente, Campos dejó de respirar y perdió la conciencia. El personal médico fue llamado inmediatamente y respondió. Después de repetidos intentos de resucitarlo, los EMT lo declararon fallecido en la escena”.

McLaughlin se negó a aportar documentación adicional y dijo que hay una “investigación activa”.

La pasada semana, en plena polémica por la muerte, las autoridades subrayaron los antecedentes penales del fallecido: contacto sexual a un niño (2003), posesión de arma (1998 y 2002), hurto menor (1999, 2005 y 2006), conducir de forma imprudente (2006) y venta de drogas (2009); así como el hecho de que tenía una orden de deportación desde 2025, motivo por el que fue detenido en julio.

La muerte de Lunas Campos se produce en un contexto de aumento de fallecimientos bajo custodia migratoria en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Según datos oficiales, al menos 30 personas murieron en centros de detención de ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, y cuatro han fallecido en los primeros nueve días de 2026.