El fracaso de la reforma a la Salud, una derrota para Petro y un llamado a buscar consensos

Bogotá/El hundimiento en el Senado colombiano de la reforma a la salud presentada por el Gobierno es la peor derrota legislativa sufrida por el presidente Gustavo Petro y le envía un mensaje sobre la necesidad de buscar consensos con las distintas fuerza políticas para evitar nuevos reveses en el Congreso.

El proyecto de reforma, que a finales del año pasado había pasado la prueba de fuego en la Cámara de Representantes, se quedó este miércoles en un crucial debate en la Comisión Séptima del Senado, donde nueve de sus 14 miembros votaron a favor de una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa y cinco lo hicieron en contra.

Según la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, el archivo de la reforma de la salud "recoge las voces de tantos actores que durante el último año insistimos en la inconveniencia de este proyecto para el sistema de salud, para los usuarios y en general para la operación cotidiana del sistema".

"Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad gigante para convertir este debate de los últimos meses en una gran mesa de diálogo (...) para buscar en conjunto, entre todos los sectores, cuáles son esas modificaciones y ajustes que requiere nuestro sistema de salud", agregó Vesga.

Pese a que el Gobierno dialogó con los distintos sectores políticos, científicos y empresariales sobre la reforma sanitaria, no aceptó incorporar los cambios que se le sugirieron a esa iniciativa para facilitar su aprobación en el Congreso.

"La polémica reforma a la salud ha caído. Es evidente que el sistema necesita cambios, pero debe ser un esfuerzo conjunto y transparente. El presidente, sus ministros y los congresistas de (la coalición) Pacto (Histórico) deben entender que las soluciones surgen del diálogo abierto con la ciudadanía, no a puertas cerradas y repartiendo favores". manifestó en su cuenta de X el ex candidato presidencial Sergio Fajardo.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas señaló: "El Gobierno de Gustavo Petro tiene que aceptar los resultados de haber presentado una mala reforma a la salud. Una reforma inconveniente que significaba un retroceso, no un avance. Ahora, que no trate de imponer sus ideas por la puerta de atrás".

Con la reforma, el Gobierno buscaba modificar la salud pública, enfocándola más en la prevención y la atención primaria, incluyendo regiones alejadas donde prácticamente no hay atención, pero expertos del sector, opositores y asociaciones médicas le apuntaron numerosas fallas que la hacían inviable desde el punto de vista fiscal y que empeoraría la atención sanitaria en general.

"Colombia en su historia no había tenido un proceso con mayor destrucción de capital social e institucional que durante estos 14 meses de trámite de reforma a la salud y las intervenciones que se han hecho", dijo al respecto el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, quien durante el ejercicio de su cargo (2020-2022) tuvo que hacer frente a la pandemia de covid-19.

El fracaso de la reforma ocurre un día después de que el Gobierno interviniera por un periodo de un año a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, que tiene 5,7 millones de afiliados, por supuesta insolvencia, lo que también ha sido motivo de numerosas críticas a la Administración de Petro.

"Estamos en el limbo: Las mayores EPS del país intervenidas, la reforma de salud hundida, no hay plan C. Se configura un escenario caótico en que se hará solo lo que el Gobierno quiera", advirtió la asociación Médicos de Colombia.

Minutos antes de la derrota en el Senado, Petro manifestó que al intervenir empresas "el Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud" para de esa forma evitar "una quiebra generalizada" ya que muchas compañías del sector arrastran problemas financieros, sea por corrupción o por retrasos en los pagos que le corresponde hacer al Gobierno.

Sin embargo, las críticas al Gobierno han estado acompañadas de llamamientos a la sensatez y al consenso para reformar un sector que indudablemente necesita cambios para mejorar.

"La votación por el archivo hoy del proyecto de reforma a la salud debe verse como una nueva oportunidad para redactar un nuevo proyecto que en efecto mejore el actual sistema de salud con el consenso necesario para beneficiar a todos los colombianos", expresó la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.