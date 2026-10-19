Francia decreta toques de queda nocturnos frente a protestas, que empiezan a preocupar en Italia

La gente pasa junto a un coche calcinado tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes en París, Francia.

París/El Gobierno francés anunció este lunes los primeros toques de queda nocturnos para las noches del lunes y el martes en el departamento de Norte, que afectarán a las ciudades de Lille, Douai, Wattignies y Denain, mientras Italia observa con preocupación la oleada de protestas y disturbios en Francia y otros países europeos siguen de momento la situación desde lejos.

Se concreta así el anuncio hecho hoy por el primer ministro, Sébastien Lecornu, de poner en marcha toques de queda parciales para tratar de atajar la oleada de violencia desatada durante el fin de semana en las protestas por el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, tras casi 10 años de mandato del presidente Emmanuel Macron.

La prefectura (delegación del Gobierno) del Norte precisó que esos toques de queda afectarán a zonas concretas de las cuatro ciudades, con el acuerdo de sus alcaldes.

La prefectura del Norte precisó que esos toques de queda afectarán a zonas concretas de Lille, Douai, Wattignies y Denain

Se espera que el Gobierno publique el mapa de todos los municipios concernidos antes de que termine la jornada.

La medida tiene como objetivo proteger los comercios después de los saqueos que han impactado a unos 3.000 establecimientos y los episodios de gran violencia registrados en muchas ciudades francesas en la jornada de protestas del sábado pasado y que continuaron en algunas de ellas también el domingo, especialmente en París.

Los toques de queda son transitorios, según Lecornu, y previos a un eventual decreto de declaración del estado de emergencia, que otorga más poderes a las fuerzas del orden.

"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró Lecornu, quien no lo descartó.

"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró el primer ministro francés

Varios alcaldes de ciudades afectadas han criticado la actuación policial, por considerarla inadecuada.

Frente a medidas de apoyo a los trabajadores de los comercios afectados por los disturbios, Lecornu ha deslizado una interpretación política de los incidentes, de los que acusa a la ultraizquierda y que tendrían como objetivo "cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales", previstas para dentro de seis meses.

Hasta las 08:00 horas del lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, que señaló que el 70 % eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 % de los casos.

La coordinación de los llamados 'chalecos amarillos' que participó en las protestas del pasado sábado en Francia ha anunciado una segunda jornada de movilización para el próximo 24 de octubre, con decenas de acciones previstas en todo el país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha reunido este lunes a sus ministros y dirigentes de otras instituciones para analizar la situación del orden público, tras los disturbios del fin de semana en Milán (norte) y en medio de las protestas por el encarecimiento del combustible en el sur del país.

Milán y otras ciudades cercanas como Turín o Bolonia, han vivido este fin de semana manifestaciones violentas contra el encarecimiento de la vida

Milán, la capital económica del norte italiano, así como otras ciudades cercanas como Turín o Bolonia, han vivido este fin de semana manifestaciones contra el encarecimiento de la vida que han derivado en violentas escenas de guerrilla urbana y saqueos en las tiendas del centro de las ciudades.

Por otro lado, el descontento también ha llegado al sur del país, que se ve sacudido desde el pasado viernes por la protesta de los transportistas por el encarecimiento de unos carburantes que ya empiezan a escasear en algunos puntos.

El Gobierno alemán, sin embargo, descarta un contagio europeo de la violencia.

"Como es lógico, las imágenes que todos hemos visto, tanto en París como en Limoges, nos llenan de gran preocupación", dijo en una rueda de prensa ordinaria la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kathrin Deschauer, que rechazó la violencia en las calles.

En la misma línea se expresó la Comisión Europea, que calificó hoy de "inaceptables" los actos violentos registrados en Francia y, aunque defendió el derecho fundamental a manifestarse pacíficamente, respaldó los esfuerzos de las autoridades francesas para garantizar la seguridad.

La Comisión Europea calificó hoy de "inaceptables" los actos violentos registrados en Francia

En Albania, este domingo se cumplieron seis días de protestas estudiantiles contra el Gobierno del socialista Edi Rama, quien rechaza dimitir y asegura que las acciones están poniendo en peligro el acceso de Albania a la Unión Europea.

Los activistas se quejan de las malas condiciones en las universidades del país y el elevado coste de vida para los universitarios. Desde el comienzo de las protestas el pasado martes, más de 270 personas han resultado heridas, entre ellas unos 170 agentes de la Policía, mientras que 167 personas fueron detenidas, según datos oficiales.

La calma es la tónica en las acampadas pacíficas en Lisboa y Oporto contra la crisis de la vivienda, donde los jóvenes quieren extender sus protestas al movimiento sindical y promover una "huelga general ibérica" el próximo 11 de noviembre, coincidiendo con la paralización convocada en España también por el problema del acceso a la vivienda.

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), principal central sindical del país, aparece como un interlocutor fundamental para una eventual convocatoria, aunque por el momento no consta que haya asumido la propuesta.