Fujimori amplía su ventaja sobre Sánchez a 28.500 votos y se acerca a ganar la elección en Perú

Juntos por el Perú suspende la colecta para anular las mesas electorales que favorecen a Fuerza Popular

Lima/La candidata derechista Keiko Fujimori amplió este lunes a 28.500 votos su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando restan por escrutarse aproximadamente unos 200.000 votos para definir al ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado 7 de junio.

La hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) se perfila así para convertirse en la próxima presidenta de Perú, al quedar por contarse cerca de un millar de actas con distintas observaciones, principalmente de la capital Lima, donde ella es la opción más votada.

Con el 98,94% del escrutinio, la líder de Fuerza Popular obtiene el 50,07% de los votos al sumar 9.114.257 sufragios, frente al 49,92% del líder del partido de izquierda Juntos por el Perú, que acumuló 9.085.749 apoyos.

Con el 98,94% del escrutinio, la líder de Fuerza Popular obtiene el 50,07% de los votos al sumar 9.114.257 sufragios, frente al 49,92% del líder del partido de izquierda Juntos por el Perú

La diferencia entre ambos es de apenas 28.508, lo que apunta a que por tercera elección consecutiva el presidente de Perú se decidirá por unos pocos miles de papeletas, como ya ocurrió en 2016 y 2021, cuando Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Pedro Castillo (2021-2022) derrotaron a Fujimori por apenas 40.000 votos de ventaja.

En el transcurso de esta semana se espera que terminen de resolverse las actas observadas y se alcance un resultado definitivo en el escrutinio que permita anunciar a un ganador.

Sánchez, que compite en representación del encarcelado ex presidente Pedro Castillo, puso en tela de juicio los resultados al señalar supuestas irregularidades en el voto exterior, y propuso a Fujimori pedir conjuntamente un recuento que ella rechazó.

Su partido político Juntos por el Perú (JP) anunció que suspenderá la colecta que había iniciado para recaudar fondos para pedir la anulación de mesas de votación de las elecciones presidenciales peruanas favorables a Fujimori, anunció este lunes su tesorera, Luzmila Ayay.

En declaraciones a medios locales, Ayay dijo que se tomó la decisión después de no alcanzar la recaudación necesaria para abonar las tasas oficiales para solicitar formalmente la anulación, que en principio alcanzaban a unas 1.700 mesas.

"No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, vamos a parar", señaló Ayay antes de pedir a los seguidores de Sánchez que dejen de enviar sus aportes mediante billeteras digitales.

Ayay remarcó que un portavoz del partido hará oficial esta medida en los próximos días e informará el monto que se logró recaudar. "Nosotros vamos a reconocer los resultados, nuestra actividad es democrática", acotó.

"Nosotros vamos a reconocer los resultados, nuestra actividad es democrática", acotó

Juntos por el Perú llamó el sábado pasado, a través de sus redes sociales, a sus simpatizantes para que envíen donaciones económicas para financiar la anulación de mesas.

"Su solidaridad es fundamental para continuar con la defensa del voto popular y afrontar los gastos del proceso ante las instancias electorales correspondientes", indicó el partido.

JP presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde según posición se presentaron presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas a favor de Fujimori.

Según la agrupación, se habían identificado "indicios graves, concordantes y sistemáticos" y patrones repetitivos de votación en beneficio directo del partido de Fujimori, Fuerza Popular, en esos departamentos.

El viernes pasado, el JNE rechazó el pedido de anulación de mesas presentado por JP por no haber completado el pago de las tasas, que implica un pago de 1.375 soles (404 dólares) por cada una.