Fujimori celebra su ventaja electoral mientras su adversario intenta conseguir la anulación de los votos en el extranjero

La candidata a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (al centro), en una fotografía de archivo.

Roberto Sánchez sostiene que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las actas, aunque los observadores internacionales no han detectado señales de fraude

Lima/La candidata derechista Keiko Fujimori comenzó a celebrar desde este sábado su previsible victoria en la segunda vuelta presidencial de Perú, pese a que el estrecho margen que la separa de su adversario, el izquierdista Roberto Sánchez, mantiene abierto un conflicto electoral que podría prolongarse durante varias semanas.

“Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!”, proclamó la hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori durante un acto por el Día del Padre con sus seguidores en un local del sur de Lima. La prensa extranjera no fue convocada al encuentro.

Con el 99,68% de las actas escrutadas, Fujimori obtiene el 50,11% de los votos válidos, frente al 49,88% de Sánchez. La diferencia es de apenas 41.133 sufragios en un país profundamente dividido y que ha tenido ocho presidentes durante la última década.

Las palabras de la líder de Fuerza Popular desataron la algarabía entre sus partidarios. “Se vienen cinco años de grandes retos”, afirmó Fujimori, que se mostró convencida de que podrá sacar adelante al país “con la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos”.

“Los peruanos han demostrado al mundo que siempre podemos. Hemos derrotado al terrorismo, hemos derrotado la inflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia”, añadió la candidata, al aludir a uno de los principales temas de la campaña electoral.

Sin contar el voto exterior, Sánchez obtendría el 50,11% de los sufragios válidos y superaría a Fujimori por unos 40.260 votos

Mientras Fujimori se presenta ya como virtual vencedora, Sánchez anunció que solicitará este lunes la anulación de toda la votación emitida en el extranjero, donde participaron unos 300.000 peruanos. La eliminación de esos sufragios invertiría el resultado y entregaría la presidencia al candidato de Juntos por el Perú.

Sin contar el voto exterior, Sánchez obtendría el 50,11% de los sufragios válidos y superaría a Fujimori por unos 40.260 votos. La candidata derechista quedaría entonces con el 49,88%.

Sánchez, que concurrió a los comicios como representante del encarcelado ex presidente Pedro Castillo, justificó su recurso por supuestas irregularidades en la cadena de custodia de las actas electorales procedentes del extranjero.

Las autoridades decidieron que los resultados de esas mesas no fueran transmitidos de forma digital, como ocurrió en procesos anteriores, sino que las actas físicas debían llegar a Lima antes de ser contabilizadas.

“Ese voto de peruanos en el exterior, que vale idéntico al de los peruanos en nuestro territorio, ha sido afectado por este cambio normativo”, afirmó Sánchez durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

El candidato calificó la modificación de “sumamente inusual” y aseguró que habría sido solicitada por la Cancillería. También cuestionó que más de 160 cónsules tuvieran que trasladarse a Perú para entregar las actas físicas.

Las principales misiones internacionales de observación no han identificado irregularidades graves ni señales de fraude en el procedimiento

Ni Sánchez ni su partido impugnaron la medida antes de la jornada electoral del pasado 7 de junio. Además, las principales misiones internacionales de observación no han identificado irregularidades graves ni señales de fraude en el procedimiento.

Sánchez denunció, no obstante, que algunas actas viajaron sin la debida protección. Mencionó específicamente las procedentes de Argentina, las últimas en llegar a Lima, que, según su versión, fueron transportadas como carga aérea consolidada, en “bultos expuestos, sin el procedimiento de la valija diplomática”. “Esos hechos para nosotros han afectado gravemente la intangibilidad y la seguridad jurídica” de las elecciones, insistió. El aspirante también señaló que las actas de Oceanía llegaron al día siguiente de la votación, mientras que las de Argentina lo hicieron en el último día del plazo legal.

El anuncio se produjo después de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazara un primer intento de Juntos por el Perú para anular los votos de cerca de 2.000 mesas electorales. Sánchez aseguró que su partido todavía no había sido formalmente notificado de la resolución y criticó el cobro de las tasas exigidas para presentar los recursos. El candidato reconoció, sin embargo, que el Jurado constituye la última instancia de la justicia electoral y que las organizaciones políticas están obligadas a aceptar sus resoluciones. Sánchez confirmó también que sus seguidores mantendrán las movilizaciones en las calles, después de la marcha celebrada este viernes en el centro de Lima.

El Jurado Nacional de Elecciones prevé proclamar los resultados definitivos, como máximo, a mediados de julio. El vencedor deberá asumir la presidencia el próximo 28 de julio para el período 2026-2031. El actual mandatario interino, José María Balcázar, aseguró este sábado que entregará el Poder Ejecutivo ese día y que realizará el traspaso “con ejemplo de honradez y limpieza”. Balcázar asumió la presidencia de forma interina en febrero, en la fase más reciente de una prolongada crisis institucional.