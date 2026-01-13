Un funcionario iraní admite 2.000 muertos durante las protestas, según Reuters

Es la primera vez que el Gobierno admite una cifra tan elevada, aunque acusa a los manifestantes de provocarla.

La UE prepara un paquete de sanciones inmediato y el canciller alemán sentencia: “Creo que estamos viendo los últimos días o semanas del régimen iraní”

Londres/ Bruselas/Alrededor de ‌2.000 personas ‌murieron en las protestas de ‌Irán, según declaró este ‍martes a Reuters un funcionario iraní, ‌que atribuyó la responsabilidad a los "terroristas".

La cifra incluye a civiles y agentes de seguridad, aunque se desconoce el número perteneciente a cada grupo. Es la primera vez que un miembro del Gobierno, que no quiso ser identificado, admite una cantidad tan alta de fallecidos en las protestas de los últimos cinco días.

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha anunciado con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, una propuesta de nuevas sanciones contra Irán en respuesta al "aterrador" número de muertes en las protestas, apuntando que será presentada "con rapidez" a los Estados miembros para que adopten una decisión.

Así lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha lamentado que "el creciente número de víctimas en Irán" en las protestas contra el régimen de Teherán "es aterrador", y ha condenado "de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad".

"En estrecha cooperación con la Alta Representante de la UE se propondrán con rapidez nuevas sanciones contra los responsables de la represión"

"En estrecha cooperación con la Alta Representante de la UE se propondrán con rapidez nuevas sanciones contra los responsables de la represión", ha detallado en su mensaje.

Asimismo, Von der Leyen ha recordado que la Unión Europea ya ha incluido a la Guardia Revolucionaria Islámica "en su totalidad" en su régimen de sanciones en materia de Derechos Humanos.

"Estamos con el pueblo de Irán, que marcha valientemente por su libertad", ha zanjado la conservadora alemana sobre la represión en las manifestaciones de los últimos días en Irán, que se habría cobrado la vida de más de 500 personas, según un reciente balance de la ONG HRANA.

Precisamente este martes está previsto que los embajadores de los 27 aborden en una reunión extraordinaria en Bruselas el escenario de imponer "nuevas sanciones más severas" ante la situación que se vive en Irán, una primera reunión que servirá de piedra de toque para la cita del próximo 29 de enero, en la que los ministros de Exteriores de los Estados miembros tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.

Además, el canciller alemán, Friedrich Merz, pronosticó la caída del régimen iraní en cuestión de días o semanas porque, según afirmó, “un régimen que sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia está de hecho acabado”.

“Creo que estamos viendo los últimos días o semanas del régimen iraní”, declaró Merz ante periodistas alemanes durante una visita oficial a la India, en unas palabras que elevan el tono de la crítica internacional contra Teherán.

Por su parte, el presidente de EE UU había advertido de que podría intervenir militarmente si el número de muertes continuaba creciendo. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ayer que no descartan estas acciones, una posibilidad que ha sido rechazada por la ONU este martes.

La Oficina de Derechos Humanos de Volker Türk "está preocupada por el hecho de que las protestas puedan ser instrumentalizadas, algo que nunca debe producirse cuando se trata de derechos humanos", indicó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Jeremy Laurence.

"La mejor vía a seguir es obviamente el diálogo, y que el pueblo de Irán, que tiene quejas legítimas, pueda ser escuchado y expresar sus demandas de manera pacífica, ya sea en manifestaciones o por otros medios", agregó.

Laurence también insistió en que el uso excesivo de la fuerza es "una violación del derecho internacional".

El propio Volker Türk también ha reclamado al Gobierno de Irán que ponga fin a la represión de las protestas y ha resaltado que "es inaceptable tildar a los manifestantes de 'terroristas' para justificar la violencia contra ellos".

"El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha pedido además a las autoridades que restauren el acceso a los servicios de Internet y telecomunicaciones y ha solicitado que haya rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos en el país centroasiático.

"El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha pedido además a las autoridades que restauren el acceso a los servicios de Internet

"Como vimos más recientemente en 2022, amplios sectores de la población iraní han salido a las calles para reclamar cambios fundamentales en la gobernanza de su país", ha manifestado, antes de subrayar que "de nuevo, la reacción de las autoridades es infligir una fuerza brutal para reprimir demandas de cambio que son legítimas".

Así, ha insistido en que "este ciclo de horrible violencia no puede continuar" y ha agregado que "el pueblo iraní y sus demandas de igualdad y justicia deben ser escuchados". Turk ha exigido además investigaciones en línea con las normas y estándares internacionales sobre la represión y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

"Es extremadamente preocupante ver declaraciones públicas por parte de miembros del aparato judicial indicando la posibilidad de que se use la pena de muerte contra manifestantes a través de procedimientos rápidos", ha manifestado. "Los iraníes tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Sus quejas deben ser escuchadas y abordadas, no instrumentalizadas por nadie", ha apostillado.