ONG eleva a 648 los manifestantes muertos en Irán y avisa del peligro de ejecuciones

Diversos videos han revelado que varios cuerpos de víctimas de las protestas en Irán están en las calles apilados

Las protestas iniciadas el 28 de diciembre ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos, desde la muerte de Mahsa Amini, en 2022

Beirut/La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas iniciadas hace dos semanas en Irán, uno de varios balances no oficiales, y alertó de que algunos de los casi 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.

La organización ha podido verificar de forma directa o a través de al menos dos fuentes la muerte de 648 personas en 14 de las 31 provincias del país, entre las que se cree que hay nueve menores, cuyas edades están todavía siendo comprobadas, según un comunicado de IHRNGO.

A ellos se suman al menos 121 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes también fallecidos durante el transcurso de las protestas, que estallaron a finales de diciembre en el principal mercado de Teherán para denunciar la situación económica y que posteriormente se expandieron a otros puntos del país.

Iran Human Rights advirtió de las dificultades para verificar las cifras de muertos

Iran Human Rights advirtió de las dificultades para verificar las cifras de muertos dado el apagón de telecomunicaciones que registra el país desde el pasado jueves, cuando fueron cortadas las líneas telefónicas y los servicios de internet.

En este contexto, alertó del riesgo de que se produzcan ejecuciones “masivas y extrajudiciales” de manifestantes, al informar de que un joven detenido el 8 de enero podría enfrentarse a una pena de muerte dentro de tan solo dos días.

La ONG, que cita fuentes cercanas a la familia del hombre, identificado como Erfan Soltani, explicó que sus allegados recibieron este lunes la noticia de que será ejecutado el 14 de enero.

Sin embargo, a veces las autoridades iraníes utilizan este tipo de amenazas como medida de presión, de acuerdo con la nota.

Diversas organizaciones de derechos humanos y grupos opositores han ofrecido diferentes balances de muertos en las protestas, que van desde los 538 de Human Rights Activists News Agency (HRANA) hasta los 3.000 de la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI).

Las protestas iniciadas en Irán el 28 de diciembre ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos, desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

Estas manifestaciones han estallado por la inestabilidad económica, aunque han derivado en un movimiento político contra la República Islámica

A diferencia de entonces, estas manifestaciones han estallado por la inestabilidad económica, aunque han derivado en un movimiento político contra la República Islámica. En las protestas se han coreado consignas a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada en 1979 durante la Revolución Islámica, o se ha pedido la “muerte del dictador”.

Impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial, la moneda nacional y la elevada inflación, miles de iraníes se han sumado a esta nueva oleada de protestas que se ha extendido por más de un centenar de ciudades.

No obstante, también se registraron este lunes protestas progubernamentales, que fueron consideradas por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, como “una advertencia a los políticos estadounidenses” y agregó que las mismas “frustraron los planes extranjeros” que alegó impulsan las manifestaciones en su contra.

“Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales”, dijo Jameneí en un mensaje a la nación difundido por los medios oficiales y redes sociales, aunque en Irán permanece cortado internet y las telecomunicaciones.

Miles de personas tomaron parte este lunes en una serie de manifestaciones progubernamentales en varios puntos de Irán, como una forma de respuesta a las movilizaciones en contra del régimen.