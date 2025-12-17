El GLS Bank cancela las cuentas del Partido Comunista Alemán, más de una docena

Madrid/A partir del próximo 31 de diciembre, las cuentas del Partido Comunista Alemán (Deutschen Kommunistischen Partei, DKP) en el GLS Bank quedarán canceladas. Lo informó el propio partido el pasado martes en un comunicado, en el que, a falta de explicación oficial –el banco se acoge simplemente a “cláusulas de sus condiciones generales”–, aventura qué pudo llevar a la institución financiera a tomar la decisión.

Según contó a la prensa local el tesorero del DKP, Klaus Leger, en septiembre el partido recibió una carta en la que GLS se interesaba por donaciones destinadas a proyectos de solidaridad con Cuba, algo “completamente nuevo”, en sus palabras. En la misiva, el banco preguntaba si las donaciones recaudadas por el partido iban destinadas a instituciones estatales cubanas y de qué manera llegaba el dinero a la Isla.

Leger detalló al diario Junge Welt que las donaciones ingresadas en una cuenta del DKP eran retiradas por responsables del partido y entregadas personalmente a los proyectos asociados en el Caribe. La razón era que “en el pasado habían tenido malas experiencias con transferencias directas”. Por ejemplo, una vez que el pago destinado a una conferencia de solidaridad con Cuba en París fue revertido al cabo de unos días.

Lo siguiente que recibieron, a finales del pasado octubre, fue la carta informando de que cancelarían sus cuentas el último día del año

El GLS, proseguía el tesorero, no contestó nunca a la respuesta del DKP, que asegura se envió “dentro del plazo establecido”. Lo siguiente que recibieron, a finales del pasado octubre, fue la carta informando de que cancelarían sus cuentas el último día del año. Son, detalló Leger, “todas las cuentas de todas las estructuras del partido que habían sido abiertas en la GLS a través de la dirección nacional”, más de una docena.

Otras organizaciones que se dedican explícitamente a la solidaridad con la Isla, alegaba la misma fuente, nunca habían vivido algo similar como clientes de la GLS, aunque, según aseguró el diario Junge Welt, ahora esas organizaciones se sienten “muy inquietas y muy expectantes”.

El mismo medio alemán recoge declaraciones del portavoz del banco, Lukas Feldmann, quien aseguró que la medida “no tiene ninguna motivación política”. Con indignación, plataformas de izquierda se han solidarizado con el DKP, calificando la decisión del GLS de “intento deliberado de obstruir su trabajo, restringir su presencia pública e intimidar a quienes apoyan el proyecto socialista de Cuba”.

Algo que causa especial estupor es que el GLS –literalmente “banco comunitario para préstamos y donaciones”, Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken– es una entidad fundada hace medio siglo con una “filosofía ética”, con la pretensión de centrarse en iniciativas culturales y sociales, no tanto en sacar el máximo beneficio. Su lema es “Das macht Sinn”, “tiene sentido”.

Hasta ahora, por parte de bancos alemanes, como el Deutsche Bank, se conocían casos de clientes particulares a los que habían cerrado sus cuentas, solo por el hecho de haber nacido en la Isla. Fue el reciente caso de un cubano residente en España y de nacionalidad alemana, quien denunció en sus redes una “discriminación absurda e injustificada” por parte de la entidad al prohibirle abrir una cuenta.

Hace dos años, varios nacionales de la Isla, en su caso residentes en España, denunciaron una situación similar sufrida por el mismo banco. Uno de ellos, Yoel José Pérez Rodríguez, camagüeyano de 55 años y doble nacionalidad desde hacía dos décadas, contó a este diario que, como cada año, a petición del Deutsche Bank, entregó los documentos exigidos para actualizar sus datos: una fotocopia del DNI y una nómina. Sin embargo, mientras estaba de vacaciones, descubrió que su cuenta estaba bloqueada. Tras demandar una explicación, le notificaron que era un “cliente de alto riesgo” y que, por su origen cubano, tenía que rellenar un formulario especial.

Pérez Rodríguez alegaba que el cuestionario era ofensivo y violaba su privacidad como ciudadano español. “¿Es usted miembro del Partido Comunista de Cuba? ¿Tiene intenciones de volver a Cuba? ¿Tiene conexiones con el Gobierno cubano? ¿Hace transferencias en dólares con su cuenta?”, eran algunas de las preguntas que le exigían responder.

El DKP no ha especificado si las preguntas del GLS eran similares, pero de ser así, las respuestas a casi todas serían “sí”.