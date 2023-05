El gobernador de Florida eleva a una jueza de origen cubano al Supremo estatal

(EFE).- Un día antes de anunciar su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, según Fox News, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, designó este martes a la jueza de origen cubano Meredith Sasso para ocupar el cargo vacante del máximo órgano judicial del estado, compuesto por siete magistrados.

Sasso, hasta ahora jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito de Florida, se convierte así en "la cuarta mujer y, como cubanoestadounidense, en la cuarta magistrada hispana nombrada por DeSantis para el tribunal superior desde que asumió el cargo en 2019", señaló en un comunicado la oficina del gobernador.

"Estoy orgulloso de nombrar a la jueza Meredith Sasso para la Corte Suprema de Florida, porque su fidelidad a la Constitución ayudará a preservar la libertad en nuestro estado para las generaciones venideras", dijo DeSantis en el comunicado.

Ella, "como mujer cubanoamericana, comprende la importancia de nuestro sistema constitucional y el gobierno de la ley, servirá bien a nuestro estado", agregó DeSantis, quien se prevé que esta semana oficialice sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2024 inscribiendo su candidatura a las primarias republicanas.

Por su parte, Sasso señaló que se sentía "increíblemente honrada" de que el gobernador Ron DeSantis le confiara el cargo vacante en el Supremo.

"El poder judicial juega un papel crítico y único en nuestro gobierno constitucional, y estoy decididamente comprometida a defender el estado de derecho mientras tenga el privilegio de servir", añadió Sasso, quien formaba parte de un grupo de 15 candidatos a cubrir el cargo vacante en la máxima instancia judicial del estado.

Sasso, criada en Tallahassee, se desempeñó en el pasado como asesora general adjunta del ex gobernador de Florida Rick Scott, cargo con el que representó a la oficina de gobernación en litigios ante la Corte Suprema de Florida y otras instancias judiciales.

Se graduó en la Universidad de Florida (UF) y obtuvo su título de abogado en 2008. Comenzó su práctica profesional en el ámbito privado representando los intereses de clientes en casos de grandes pérdidas, demandas comerciales complejas y apelaciones, entre otros.

"Fue certificada dos veces ante el gobernador para su nombramiento en la Corte Suprema, en 2019 y 2022, aunque él no la seleccionó" entonces, recoge el sitio de noticias de internet FloridaPhoenix.

Es miembro desde 2011 de la Sociedad Federalista de Derecho (Federalist Society for Law), un grupo de carácter conservador, según el citado medio.

Sus abuelos abandonaron Cuba en 1953 y uno de ellos sirvió en la marina mercante durante la II Guerra Mundial.

"Soy consciente de que la libertad de que disfrutamos existe debido a los increíbles sacrificios de personas reales. Y estoy comprometida a cumplir con mi función judicial de la manera en que fue concebida (...) para asegurar la libertad y nuestra prosperidad", dijo Sasso, según recoge el sitio de internet.

Se espera que DeSantis anuncie este miércoles junto al empresario Elon Musk, en Twitter, su candidatura a las primarias republicanas con vistas a las presidenciales de 2024.

Fuentes cercanas al gobernador confirmaron que DeSantis comparecerá a las 18:00 horas del este estadounidense junto con Musk en Twitter Spaces y allí hablará de su candidatura, señaló el medio.

Antes de ese anuncio, se espera que DeSantis presente ante la Comisión Federal de Elecciones los documentos requeridos para inscribir su candidatura, añadió el canal. Ni Musk ni DeSantis han dicho nada sobre el tema hasta ahora.

Sobre el lanzamiento de la candidatura de DeSantis, el movimiento Make America Great Again (MAGA), creado por el ex presidente de EE UU Donald Trump (2017-2021) salió al paso para decir que se trata de "uno de los lanzamientos de campaña más fuera de contacto en la historia moderna".

"Cada día, más y más estadounidenses se dan cuenta de lo fuera de sintonía que Ron DeSantis está con sus valores y lo inelegible que es en realidad", afirmó en un comunicado .

Los seguidores de Trump, quien según todos los sondeos es el candidato favorito indiscutible a la primarias republicanas de 2024, cargaron contra DeSantis por su "apoyo a un impuesto nacional sobre las ventas que aumentaría los impuestos del 90% de las familias" y su intención de "recortar el Seguro Social y Medicare".

"DeSantis simplemente no está listo para ser presidente", pero "el presidente Trump está listo desde el primer día para cambiar nuestro país, revertir las políticas desastrosas de Biden y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso", dijo Karoline Leavitt, portavoz de MAGA. Trump critica todo lo que hace el gobernador floridano, que antes era su protegido político.

Musk, propietario de SpaceX, Tesla y Twitter, entre otras empresas, ha mostrado sus simpatías por DeSantis desde hace meses.

En una conversación en Twitter a mediados de 2022, antes de las elecciones de medio mandato de noviembre de ese año, le respondió a un usuario que pensaba votar al candidato republicano en 2024 y cuando le preguntaron por su favorito respondió: "DeSantis".

Musk también ha señalado que una razón para no apoyar al expresidente Donald Trump es su edad –cumplirá 77 años en junio–. "Si DeSantis compite con (el presidente Joe) Biden en 2024, ganará fácilmente, incluso sin necesidad de hacer campaña", dijo Musk.

El gobernador de Florida también ha dado muestras de sus simpatías por Musk y, cuando el magnate estaba en las negociaciones para comprar Twitter, dijo que su entrada en la plataforma iba a ser un "revés" para los "medios en los que nadie confía ya", entre los que mencionó a NBC y CNN.

También ha hablado en meses pasados de sus esfuerzos por lograr que Twitter cambie su sede de California a Florida.

Hasta ahora son candidatos a las primarias republicanas el expresidente Trump, que es el favorito en todas las encuestas, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador afroamericano Tim Scott.

Para este miércoles está convocada una manifestación en Miami, cerca de un hotel donde se reunirán simpatizantes de DeSantis con motivo de su casi segura candidatura.

