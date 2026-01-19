El Gobierno boliviano de Rodrigo Paz retira las señales de Telesur y RT

Telesur ya había salido del aire en Bolivia en 2019, en el Gobierno de Jeanine Áñez

La presidenta del canal dice que la medida era “tan previsible como condenable” y que “no hay razones” para ese paso

La Habana/Los tiempos políticos en Bolivia han dictado en los últimos años la suerte de Telesur en ese país. La llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, en noviembre pasado, ha llevado a la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA) sacar de su parrilla la señal del canal con sede en Caracas, además de Russia Today (RT), aduciendo “temas administrativos”.

El pasado 15 de enero, Entel informó a sus usuarios (cerca de 7 millones) que, “a partir del 17 de enero de 2026, en los servicios de televisión por fibra óptica IPTV, televisión satelital DTH y App Entel TV Smart, por temas administrativos, saldrán de la grilla [parrilla] los canales de televisión Russia Today (204) y Telesur (206)”.

Este domingo, un día después de que el canal chavista dejara de emitirse en Bolivia, llegó la respuesta desde Caracas. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, dijo que la medida era “tan previsible como condenable” y que “no hay razones” para ese paso. Con algunas pocas visualizaciones y reacciones, el mensaje cerró: “Lo esgrimido no engaña a nadie. Bolivia, tú lo sabes, ¡seguimos juntos!”.

La decisión recuerda un episodio similar ocurrido en noviembre de 2019, cuando el país andino quedó bajo un Gobierno opuesto al Movimiento al Socialismo (MAS), con la presidenta en funciones Jeanine Áñez. Entonces, Entel también rescindió el contrato con Telesur. La empresa argumentó, inicialmente, “problemas técnicos”, pero luego señaló que se debió a una “reorganización de la grilla de televisión”, según un oficio firmado por el entonces gerente nacional de clientes de Entel y divulgado en redes sociales.

En aquella ocasión, la presidenta del canal denunció “censura” y pidió a la operadora de televisión que diera “marcha atrás”. “Nosotros estamos diciendo que en este contexto eliminar cualquier canal no se puede entender de ninguna otra forma que no sea censura y nosotros estamos pidiendo que la gente tenga derecho a la información plural”, dijo a la agencia EFE.

Sin embargo, con el regreso del grupo de Evo Morales al poder, en noviembre de 2020, el Gobierno de Luis Arce anunció el retorno de la señal, que estuvo al aire más de cinco años.

La nueva cancelación de ambos canales (RT no ha emitido un posicionamiento hasta ahora) ha generado crítica en parte del gremio periodístico en el país.

En un posicionamiento conjunto publicado este lunes, la Asociación de Corresponsales Internacionales (ACPI) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) indicaron que esta decisión, “justificada por supuestos motivos administrativos no suficientemente detallados, vulnera el derecho de los espectadores a recibir una explicación seria, transparente y acorde con las responsabilidades de una empresa estatal”.

“La insuficiente explicación proporcionada, tanto en el comunicado oficial de la empresa como a través del servicio de atención al cliente, levanta sospechas legítimas de que se trata de un acto inadmisible de censura y una violación de la libertad de expresión”, sostuvieron.

De acuerdo con el comunicado, “esta preocupación se ve reforzada por la historia de situaciones similares ocurridas en Bolivia en años anteriores, así como por experiencias recientes en otros países de la región (como en Argentina este año, bajo la Administración de Javier Milei) tras cambios políticos, donde este tipo de decisiones ha derivado en restricciones al pluralismo informativo”.