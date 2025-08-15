APOYO
El Gobierno de Trump alcanza el récord de 1.400 migrantes deportados a diario, según 'The Washington Times'

EE UU

ICE tiene actualmente a más de 60.000 inmigrantes bajo custodia, de acuerdo con los últimos datos disponibles

Un grupo de migrantes detenidos por el ICE en Florida.
Un grupo de migrantes detenidos por el ICE en Florida. / X/@AGJamesUthmeier
EFE

15 de agosto 2025 - 14:06

Washington/El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está deportando a diario a más de 1.400 inmigrantes indocumentados, una cifra récord que se registra a la par que aumenta el número de arrestos, según un recuento de un diario conservador.

La portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, publicó este viernes en la red social X un artículo al respecto del diario The Washington Times.

Según el citado medio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha aumentado la cifra de arrestos y de deportaciones en las últimas dos semanas.

En ese periodo, aproximadamente 930 migrantes fueron detenidos a diario, mientras que más de 1.400 fueron expulsados cada día por la fuerza de Estados Unidos, detalla el diario.

ICE tiene actualmente a más de 60.000 inmigrantes bajo custodia, de acuerdo con los últimos datos disponibles, publicados a inicios de esta semana.

Se trata de un récord que supera los registros alcanzados durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando el máximo fueron más de 50.000 detenidos en 2019.

La Casa Blanca informó el pasado martes de que la Administración de Trump, arrestó a más de 300.000 inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses desde su regreso al poder. La mayoría de estos arrestos, según dijo entonces Leavitt en una rueda de prensa, corresponden a "delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas".

Estas cifras, sin embargo, no han sido verificadas de forma independiente.

