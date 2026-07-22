El Gobierno de Trump pide a la Fiscalía dar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez en EE UU

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en una reunión con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en marzo.

El Ministerio Público propone que el juicio contra Nicolás Maduro comience en junio de 2027

Washington/La Administración de Donald Trump ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, tras asumir el poder de forma interina después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

"En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal de distrito una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad", apunta el documento.

Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso, aunque Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

El Gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de "la especial importancia" que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas "las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo".

La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

"La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso", considera la Administración Trump.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

Entre tanto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio contra Maduro y Flores, que enfrentan cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal local.

La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro

La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro. La defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el Gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.

Washington ha acusado a Maduro de "terrorismo relacionado con el narcotráfico" y de usar su cargo para facilitar el contrabando de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Para ello, argumentan que Maduro se confabuló con narcotraficantes y se benefició personalmente del plan.

En una audiencia judicial, Maduro y Flores se declararon "inocentes" y acusaron a Estados Unidos de haberlos secuestrado. Ambos están recluidos en una prisión del distrito neoyorquino de Brooklyn desde su detención.

Una audiencia anterior se centró en la cuestión de quién asumiría los costos de la defensa legal de la pareja. Mientras que los abogados de Maduro querían utilizar fondos del Estado venezolano, la fiscalía se opuso a ello. El tribunal dejó inicialmente en suspenso la decisión sobre este asunto.