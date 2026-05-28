AP asegura que Trump ha pedido a fiscales de Miami no investigar a Delcy Rodríguez

El objetivo es “evitar obstaculizar los esfuerzos del Gobierno para estabilizar Venezuela tras la captura de Maduro, entre otras razones”

Madrid/El Gobierno de Donald Trump ha instruido a fiscales federales que se abstengan de emprender una investigación penal contra la presidenta designada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo afirma este jueves Associated Press (AP), con fuente en funcionarios de las fuerzas policiales, tanto de la presente Administración como de anteriores, que dieron testimonio de manera anónima.

Esta “discreta” protección a la mandataria venezolana por parte del Ejecutivo estadounidense sería, para la agencia, “la señal más reciente del acercamiento entre la Casa Blanca y la nación petrolera”. Según un ex funcionario consultado, la petición a los fiscales –concretamente de Miami– tiene como objetivo “evitar obstaculizar los esfuerzos del Gobierno para estabilizar Venezuela tras la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, entre otras razones”.

Otro ex funcionario declaró: “A todos se les ha ordenado que no intervengan”. AP indica que no recibió respuesta a su solicitud de comentarios por parte de Rodríguez, el fiscal estadounidense que la representa y el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela.

La agencia dice que no está claro si los fiscales “habían implicado a Rodríguez en algún delito o si los investigadores estaban preparando una acusación formal”

La agencia dice, no obstante, que no está claro si los fiscales “habían implicado a Rodríguez en algún delito o si los investigadores estaban preparando una acusación formal”. Un portavoz del Departamento de Justicia declaró por correo electrónico a la agencia que “nunca hubo una investigación en su contra que cerrar”.

Sin embargo, objeta Associated Press, los registros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a los que tuvo acceso la propia agencia a principios de este año “muestran que Rodríguez ha estado constantemente en el punto de mira de las autoridades federales desde al menos 2018, aunque nunca ha sido acusada penalmente en Estados Unidos, a diferencia de otros altos funcionarios venezolanos”.

Según ese reportaje de enero de AP, el dossier de la DEA sobre Rodríguez incluye acusaciones de narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero. “Su nombre ha surgido en casi una docena de investigaciones de la DEA –varias de las cuales seguían en curso hasta este mismo año– que involucran oficinas regionales desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York”, dice la agencia. “Incluso se la había vinculado con el presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron por primera vez en 2020 por cargos de lavado de dinero”.

Además, abunda AP, dos de los ex funcionarios dijeron que Rodríguez también fue mencionada en reuniones con investigadores en Tampa a quienes la ex fiscal general Pam Bondi encargó el año pasado investigar delitos financieros en Venezuela. En ese momento, la actual mandataria encargada se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro.

“En medio de tanta cordialidad, no se habla de elecciones, incluso cuando Rodríguez el mes pasado superó el límite de 90 días establecido por el Tribunal Supremo”

En cualquier caso, la Administración de Trump, según estos testimonios, busca colaborar con la líder interina para “estabilizar Venezuela” y “abrir el país a la inversión estadounidense”. La agencia recuerda que el propio Trump elogió a Rodríguez refiriéndose a ella como terrific person (una persona excepcional, excelente, extraordinaria), poco después de que el Ejército estadounidense trasladara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

De igual manera, refiere cómo en los últimos meses, EE UU ha levantado las sanciones contra Rodríguez y la ha reconocido como la única jefa de Estado de Venezuela, lo que le ha permitido, refiere AP, “restablecer vínculos con bancos occidentales y trabajar con mayor libertad con inversionistas estadounidenses que buscan acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo”.

Venezuela, señala también la agencia, está sirviendo como modelo para impulsar “un cambio de régimen desde dentro”, mientras “Estados Unidos presiona a otros adversarios históricos como Irán y Cuba”. AP no deja de objetar que “en medio de tanta cordialidad, no se habla de elecciones, incluso cuando Rodríguez el mes pasado superó el límite de 90 días establecido por el Tribunal Supremo de Venezuela para cubrir el puesto de Maduro de forma interina”. La líder opositora María Corina Machado, exiliada, tampoco tiene aún fecha de regreso a su país.

Mientras tanto, este miércoles, Rodríguez anunció que en “las próximas semanas” más empresas del sector de los hidrocarburos llegarán a su país. “Y ustedes, que son trabajadores de la Faja (Petrolífera del Orinoco), lo van a ver con sus ojos”, expresó la mandataria en un acto en el estado de Anzoátegui (en el este del país) transmitido por el canal estatal VTV.

La Faja del Orinoco es una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, aunque se trata de un crudo extra pesado y viscoso que requiere procesos de refinación complejos. Rodríguez no dio detalles sobre las empresas, las operaciones ni cuándo tienen previsto llegar a la nación sudamericana, pero aseguró que su país vive un proceso de captación de inversiones nacionales y extranjeras.

En un acto previo, la mandataria se dirigió a Estados Unidos, a Europa y a otros países diciendo: “No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada, no le tengan miedo a una Venezuela sin sanción, porque el pueblo venezolano, en su historia, lo que ha demostrado es amistad con otros pueblos, es cooperación con otros pueblos, es apoyo cuando otros pueblos lo han necesitado”.

La líder chavista insistió en su exigencia de poner fin “definitivamente” al “bloqueo económico” y expresó que su país “no se merece las sanciones”, aun suavizadas los últimos meses.