Regresa a Venezuela la ex presa política Rocío San Miguel

La activista "continúa sujeta a restricciones y medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de dar declaraciones a medios"

Caracas/Madrid/La abogada y activista hispanovenezolana Rocío San Miguel ha regresado a Venezuela tras permanecer más de cinco meses en España después de su excarcelación en Caracas bajo medidas cautelares, informó este miércoles su hermano José Manuel San Miguel, en un comunicado difundido a la prensa.

"Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva", dice el texto firmado por el hermano mayor de San Miguel.

La activista fue enviada a España el pasado 9 de enero cuando se anunció su excarcelación junto a otros cuatro españoles.

Su regreso se da en un momento que el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez designada por EE UU, ha anunciado un "nuevo momento político", después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas. En esta nueva etapa, sin embargo, la líder opositora María Corina Machado, también exiliada, aún no ha comunicado una fecha de regreso a su país.

Agradeció el respeto a la privacidad y manifestó su confianza en que este proceso pueda "avanzar favorablemente y culminar de manera justa y definitiva"

"Rocío San Miguel continúa sujeta a restricciones y medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de dar declaraciones a medios, así como de realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico, razón por la cual cualquier información relacionada con esta situación continuará siendo comunicada exclusivamente a través de su entorno familiar autorizado", indica el comunicado.

San Miguel estuvo recluida casi dos años en la temida prisión de El Helicoide, una sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) identificada como centro de torturas por opositores, y que la presidenta encargada pidió convertir en un centro social como parte de la nueva etapa del país.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 y acusada falsamente por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una "trama conspirativa" que buscaba "atentar" contra el entonces presidente Maduro y altos funcionarios del país caribeño.

Su arresto ocurrió en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, quien también fue detenida brevemente junto a otros familiares.

Su excarcelación y posterior envío a Madrid se dio por mediación del ex presidente del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero, hoy imputado en una trama de tráfico de influencias que involucra precisamente sus contactos con la cúpula chavista durante años.

La familia de San Miguel expresó en ese entonces su "profundo agradecimiento" a Zapatero por "las gestiones sostenidas durante más de un año", así como "al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela" y al de España, del que destaca su "intermediación directa".

En el comunicado de este miércoles, el hermano de San Miguel indicó que como familiar valoran "profundamente las gestiones, acompañamiento y disposición de todas las personas e instituciones que han contribuido, desde distintos espacios, al bienestar y la tranquilidad de Rocío".

Asimismo, agradeció el respeto a la privacidad y manifestó su confianza en que este proceso pueda "avanzar favorablemente y culminar de manera justa y definitiva".