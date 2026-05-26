"Se sentían intocables", dice María Corina Machado sobre la red de corrupción en Venezuela y España

La líder opositora recuerda que el ex presidente socialista Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, nunca se reunió con ella durante sus años de supuesto mediador

Madrid/La líder opositora venezolana María Corina Machado no está nada sorprendida por la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra, que hasta hace dos semanas arrendaba una aeronave para el vuelo Madrid-La Habana de Cubana de Aviación. Así lo expresa en una entrevista concedida al diario El Mundo, en la que reitera lo que viene diciendo desde hace tiempo: “Toda la verdad se sabrá pronto, y no solamente con estos escándalos, sino con todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo al día de hoy en Venezuela”.

En su país, recuerda, “fuentes independientes calculan que la revolución desfalcó 500.000 millones de dólares”. Preguntada por qué no le sorprende lo que en España ha sido una “bomba informativa” –empezando por el auto del juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama, hecho público el pasado martes–, Machado responde: “Lamentablemente todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela. Y son parte del saqueo más cruel de la historia de la Humanidad. Un país donde no solamente su riqueza, su territorio, sus instituciones se entregaron al crimen organizado, sometiendo a una nación al hambre, a la miseria y a la migración. Es trágico, pero es la verdad”.

Desde Panamá, donde se reunió con una treintena de dirigentes opositores venezolanos de todas las tendencias políticas y con miembros de la diáspora, Machado hizo hincapié en el papel de mediador que se adjudicó en el país caribeño durante una década Zapatero, quien no obstante nunca se reunió con ella. “¿Mediador entre quién? Esa es la pregunta”, remacha en la entrevista la líder de Plataforma Unitaria, a quien le fue prohibido presentarse a las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Lamentablemente todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela. Y son parte del saqueo más cruel de la historia de la Humanidad"

Precisamente en el auto del juez Calama, le señala el reportero, “se lee cómo quienes rodean a Zapatero se carcajean de su labor como vigilante de las elecciones parlamentarias de 2020, en las que el bloque democrático no participó ante el fraude evidente”. Uno de ellos llegaba a decir: “Zapatero manda aquí”. Machado es contundente, diciendo que “eso no fueron elecciones”, sino “una gran maniobra, que buscaba consolidar a una tiranía, sacrificando la soberanía popular”.

Pasó, relata, algo parecido a lo ocurrido en las “supuestas” elecciones parlamentarias de 2025. “Todos quienes participamos y defendimos los resultados de las presidenciales del 28 de julio de 2024 estábamos presos, asilados, exiliados o escondidos. ¿Quiénes participaron entonces? Los que el régimen quería y en circunscripciones fraudulentas. ¿Qué ocurrió? No votó ni el 10% de la población. Acto seguido, el régimen asignó puestos por encima de los votos que ellos mismos reconocieron”.

La situación es “tan grotesca” que, para Machado, solo se explica en una estructura “en la que se sienten intocables”. “Es tan burdo que uno dice: es una brutalidad, los van a agarrar, ¿por qué hacen eso de manera tan descarada? La única explicación es que se sienten intocables, hasta que los alcanza la historia”, remacha la opositora.

Machado cuenta que en la “cumbre” de Panamá los opositores hablaron de “establecer un calendario, un cronograma electoral que permita aliviar estas tensiones y canalizar toda la fuerza que crece cada día en desesperación, irritación, indignación por la corrupción”. No solamente la de Zapatero en España, sino la de Alex Saab, testaferro de Maduro entregado este mismo mes a EE UU. “Uno de los negocios de Saab era importar a precios exorbitantes comida podrida de México para los planes sociales del régimen de Chávez y Maduro”, rememora la opositora. “Entendamos lo que esto significa. Ahora se comprueba que ese individuo robó cientos de millones de dólares con el hambre de la sociedad venezolana. Eso no tiene perdón de Dios. Por eso cuando la gente dice que todo está tranquilo en Venezuela, ¿de cuál Venezuela me estás hablando? ¿La de los hoteles donde se reúnen algunos? ¿O la de las calles y los campos de mi país?”.

“Las elecciones son inevitables. Y mientras antes ocurra, mejor para Venezuela, mejor para EE UU, mejor para la región y también mejor para los Rodríguez”

Respecto al futuro inmediato de su país, donde aún funge como presidenta “encargada” a las órdenes de EE UU Delcy Rodríguez, es optimista, pese a que reconoce que “el rodrigato, como les dicen” hará todo lo posible por quedarse en el poder. “La naturaleza de este régimen es exactamente la misma. Y por lo tanto en sus planes está ganar tiempo un día más, un día más, un día más, así es la lógica de un criminal. Pero ya muchos sectores dentro del régimen entienden que ese punto es de no retorno, que esto no tiene vuelta atrás. Esto es insostenible e indetenible”. Y remacha: “Las elecciones son inevitables. Y mientras antes ocurra, mejor para Venezuela, mejor para EE UU, mejor para la región y también mejor para los Rodríguez”.

Mientras tanto en España, este martes, el juez Calama ha aplazado dos semanas la declaración del ex presidente Zapatero, atendiendo a la petición formulada por la defensa del ex líder del partido socialista debido a la extensión del sumario, al que apenas tuvo acceso este lunes. Prevista en un principio para el 2 de junio, tendrá lugar ahora los días 17 y 18 de junio.

Si el auto del juez, hecho público la pasada semana, causó conmoción en España, especialmente en el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, no menos lo han hecho las noticias que se han ido sabiendo desde entonces. Ayer, la mayoría de medios locales traían en sus portadas la noticia de las joyas y relojes guardados en la caja fuerte que la Policía encontró en el despacho de Zapatero al efectuar el registro el pasado 19 de mayo.

Entonces, la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar, presente en el operativo y también investigada como parte de la trama de corrupción, dijo a los agentes que las piezas, más de un centenar, eran “herencia” de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y “regalos de viajes”. Asimismo, el entorno de Zapatero asegura que tienen un valor estimado entre 30.000 y 50.000 euros. Las autoridades, sin embargo, anunciaron que un joyero realizará una evaluación “inicial” para determinar si tienen valor real, antes de proceder a una prueba pericial más exhaustiva.

También le fueron encontradas joyas y relojes, además de lingotes de oro, al holandés Simón Leendert Verhoeven, otro investigado en el caso Plus Ultra

Por otra parte, también le fueron encontradas joyas y relojes, además de lingotes de oro, al holandés Simón Leendert Verhoeven, otro investigado en el caso Plus Ultra y sobre el que pesa actualmente una orden internacional de detención a efectos de extradición, en su domicilio de Santa María de Camí (Mallorca), cuando fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de la comisión rogatoria de Suiza que motivó la apertura de esta investigación.

Tal y como consta en la causa, a la que tuvo acceso la agencia EFE, Verhoeven reconoció ante el Fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading, por importe de 122.417.000 dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.

Según la información facilitada por las autoridades suizas, la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.

En su resolución del martes pasado sobre Zapatero, el juez Calama destacaba los indicios del “liderazgo” del que fue presidente del Gobierno español de 2004 a 2011 en una red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros. Principalmente, la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la compañía Plus Ultra en 2021, durante la pandemia de covid-19, a cambio de beneficios económicos.

Estos “habrían sido canalizados” hacia el ex presidente y su “entorno más próximo” –notoriamente sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa–, mediante todo un entramado de empresas –algunas instrumentales y sin actividad real– que simulaban servicios de asesoramiento.

En la causa, centrada en presunto tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros delitos, como blanqueo y organización criminal.

Tras su imputación judicial, Zapatero aseguró en un vídeo que “jamás” había hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de la aerolínea y dijo que defenderá su inocencia. La oposición, por su parte, exige la convocatoria de elecciones y, mientras tanto, los partidos políticos que apoyan en el Parlamento al Gobierno, que no tiene mayoría, exigen explicaciones al presidente Sánchez.